Formula 1: Charles Leclerc lancia la sua linea di kart

La carriera di Charles Leclerc, come accaduto a molti suoi altri colleghi, è nata sui kart, proprio per questo il talento monegasco ha deciso di dare vita ad una propria linea di kart, che presto vedremo sfrecciare sulle piste di tutto il mondo.

Il marchio Leclerc si unisce a quello Birel di Lissone che si occuperà della produzione dei mezzi. L'azienda brianzola annovera tra i suoi proprietari anche Nicolas Todt, manager proprio di Charles.

Attraverso i propri canali social, il pilota della Ferrari ha così annunciato: "Sono estremamente felice di annunciare che da oggi ci sarà un mio marchio di kart. Ho cominciato a correre 18 anni fa sognando la Formula 1, la maggior parte dei momenti migliori che ho vissuto nel motorsport sono stati ai tempi del kart dove ho anche imparato di più. Per me è bellissimo essere di nuovo nel mondo dei kart in un modo diverso e non vedo l'ora di cominciare questa sfida".

In passato anche Robert Kubica e Daniel Ricciardo si erano resi protagonisti di un'operazione simile. La livrea dei kart griffati Leclerc sarà bianca, nera e rossa con le iniziali "CL" a firmare l'intero mezzo.