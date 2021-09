Formula 1 2021: gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Russia

Dopo il tanto discusso incidente di Monza, la battaglia tra Max Verstappen e Lewis Hamilton per la conquista del titolo di Formula 1 si sposta a Sochi, per il Gran Premio di Russia, 15esimo appuntamento della stagione 2021.

Quello che gira intorno al parco olimpico è un tracciato che sulla carta dovrebbe favorire le caratteristiche della Mercedes, inoltre il campione del mondo in carica potrà approdittare di un altro vantaggio: la penalità di tre posizioni in griglia inflitta al rivale della Red Bull per il contatto della Prima Variante.

Dal canto suo, sappiamo che l'olandese non è un tipo che si arrende facilmente, quindi venderà sicuramente cara la pelle per provare a difendere il vantaggio di cinque lunghezze con cui sbarcherà in Russia. Hamilton però potrà contare su un alleato prezioso, perché Valtteri Bottas è sempre stato molto veloce a Sochi, mentre nel box Red Bull sono alle prese con un Sergio Perez che sta vivendo un evidente momento di appannamento.

Sarà interessante poi vedere da che parte andrà a pendere l'ago della bilancia nella lotta per il terzo posto nella classifica costruttori, dopo che la McLaren è riuscita a sorpassare di forza la Ferrari con la bellissima doppietta conquistata sul tempio della velocità brianzolo. Anche qui la carta sembra favorire la MCL35, ma lo scopriremo nel corso del fine settimana.

Gli orari del Gran Premio di Russia

Rispetto a Sochi, per l'Italia c'è un'ora di fuso orario. Questo vuol dire che il programma del fine settimana sarà tutto anticipato di un'ora, con le qualifiche e la gara che scatteranno alle ore 14 italiane, quando in Russia saranno le 15.

Venerdì 24 settembre

Libere 1: 10:30-11:30

Libere 2: 14:00-15:00

Sabato 25 settembre

Libere 3: 11:00-12:00

Qualifiche: 14:00-15:00

Domenica 26 settembre

Gara: 14:00

Come posso vedere il Gran Premio di Russia in TV?

Sky Sport F1 HD (Canale 208 di Sky): Diretta

TV8 e TV8 HD (Canale 8 del digitale terrestre): Differita (qualifiche sabato alle 18:30; gara domenica alle 18)

Come seguire tutte le sessioni con i LIVE di Motorsport.com

Venerdì 24 settembre

Libere 1: dalle ore 10:00

Libere 2: dalle ore 13:30

Sabato 25 settembre

Libere 3: dalle ore 10:30

Qualifiche: dalle ore 13:30

Domenica 26 settembre

Gara: dalle ore 13:30