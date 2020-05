Formula 1 2020: il calendario potrebbe avere nuovi circuiti

Chase Carey ha rivelato che la Formula 1 sta considerando di inserire degli appuntamenti che non erano inizialmente programmati per la stagione 2020, ma soprattutto che il medesimo calendario potrebbe essere riproposto nel 2021.

Anche se di nomi non se ne sono fatti, Imola, Hockenheim e Portimao hanno tutti reso noto il loro interesse ad ospitare il circus, seppur a porte chiuse.

"Dal weekend dell'Australia stiamo lavorando incessantemente coi nostri promoter per mettere insieme il calendario 2020 - ha dichiarato l'AD di Liberty Media in una riunione con gli investitori di Wall Street - Abbiamo due sfide primarie da affrontare. Identificare i posti che possono ospitarci e capire come fare a portare tutto il materiale là".

"Stiamo parlando con tutti, anche con piste che inizialmente non erano nel calendario 2020, in modo da avere ogni opzione da valutare. Il nostro obiettivo è presentare la stagione in Austria il 4-5 luglio, poi correndo il weekend successivo proprio lì. Siamo già a buon punto sull'inserire gare in Europa ad inizio settembre, ma anche in quella che tradizionalmente era la pausa estiva".

"Il piano è correre in Europa, Asia e America tra settembre, ottobre e novembre, per poi concludere in Medio Oriente con Bahrain e Abu Dhabi in dicembre. Speriamo di avere un calendario di 15-18 gare, di cui la prima parte senza pubblico, augurandoci di averlo nella seconda".

Carey ha anche detto che non ci sono programmi di terminare la stagione nel 2021, anche se è una possibilità ancora valida.

"Ovviamente nelle settimane di vacanza non si correrebbe, ma è un'opzione valida e stiamo lavorando con i nostri promoter per accordarci e mettere tutto a posto. E' qualcosa di cui abbiamo parlato e preso in considerazione. L'obiettivo sarebbe di chiudere un paio di settimane dopo quello che inizialmente era previsto, quindi a metà dicembre e prima delle vacanze natalizie".

Sul calendario del prossimo anno, c'è la speranza che tutto torni alla normalità, con il manager statunitense che sta lavorando per avere un quadro della situazione completo e chiaro.

"Vorremmo che il 2021 fosse come lo avevamo previsto a gennaio, abbiamo qualche rinnovo da firmare e stiamo parlando con un paio di nuove piste che pensiamo possano essere positive in termini economici, per i fan e per chi investe".