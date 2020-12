Formula 1 2020: gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Abu Dhabi

Dopo la clamorosa vittoria di Sergio Perez nel Gran Premio di Sakhir, la Formula 1 si avvia verso la sua conclusione. Il Circus è già in viaggio per Abu Dhabi, che ospiterà il 17esimo ed ultimo appuntamento stagionale.

Con i titoli già assegnati a Lewis Hamilton ed alla Mercedes, c'è sicuramente la curiosità di vedere se Yas Marina regalerà altri colpi di scena e soddisfazioni a nomi inattesi.

Per gli appassionati di Formula 1 questa volta ci sarà un'ampia possibilità di seguire il weekend, visto che non ci sarà solo Sky Sport F1 HD a trasmettere in diretta ogni sessione, ma le qualifiche e la gara saranno live anche su TV8 e TV8 HD. Di seguito, ecco la programmazione completa, compresa quella dei LIVE di Motorsport.com.

Dirette Sky Sport F1 HD

Venerdì 11 dicembre

10:00-11:30 - Libere 1

14:00-15:30 - Libere 2

Sabato 12 dicembre

11:00-12:00 - Libere 3

14:00-15:00 - Qualifiche

Domenica 13 dicembre

14:10 - Gara

Dirette TV8 e TV8 HD

Sabato 12 dicembre

14:00-15:00 - Qualifiche

Domenica 13 dicembre

14:10 - Gara

LIVE Motorsport.com

Venerdì 11 dicembre

9:30-11:30 - Libere 1

13:30-15:30 - Libere 2

Sabato 12 dicembre

10:30-12:00 - Libere 3

13:30-15:00 - Qualifiche

Domenica 13 dicembre

13:40 - Gara