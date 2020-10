Formula 1 2020: gli orari tv di Sky e TV8 del GP dell'Eifel

Dopo ben sette anni d'assenza, questo fine settimana la Formula 1 torna al Nurburgring, che ospiterà la prima edizione del Gran Premio dell'Eifel, gara valida come 11esimo appuntamento del Mondiale 2020.

Dopo la penalità rimediata a Sochi, Lewis Hamilton avrà a disposizione il suo secondo tentativo per andare a pareggiare le 91 vittorie di Michael Schumacher ed è curioso che questo potrebbe accadere proprio a pochi chilometri da Kerpen, dove era iniziata la carriera del tedesco.

Come in Russia, anche questa settimana avremo un orario particolare, almeno per quanto riguarda la gara. Domenica infatti il via è fissato per le ore 14:10 e gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta su Sky Sport F1 HD. TV8 e TV8 HD invece la trasmetteranno in differita alle 18:15.

Di seguito, ecco la programmazione completa, compresa quella dei LIVE di Motorsport.com.

Dirette Sky Sport F1 HD

Venerdì 9 ottobre

11:00-12:30 - Libere 1 F1

15:00-16:30 - Libere 2 F1

Sabato 10 ottobre

12:00-13:00 - Libere 3 F1

15:00-16:00 - Qualifiche F1

Domenica 11 ottobre

14:10 - Gara F1

Differite TV8 e TV8 HD

Sabato 10 ottobre

18:30 - Qualifiche F1

Domenica 11 ottobre

18:15 - Gara F1

LIVE Motorsport.com

Venerdì 9 ottobre

10:30 - Libere 1 F1

14:30 - Libere 2 F1

Sabato 10 ottobre

11:30 - Libere 3 F1

14:30 - Qualifiche F1

Domenica 11 ottobre

13:40 - Gara F1