Ford torna in F1: dal 2026 sarà partner motoristico di Red Bull

Esiste un palcoscenico migliore di New York per fare i grandi annunci? Probabilmente no. Ma la città che non dorme mai è ancora più vicina alla perfezione se l'annuncio in questione coinvolge un marchio molto potente come Red Bull e un altro che ha fama mondiale non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo: Ford.

Red Bull e Ford hanno annunciato oggi - sfruttando il perfetto sfondo della Grande Mela - la partnership che scatterà a partire dal 2026, anno in cui saranno introdotti i nuovi regolamenti di Formula 1. Due decadi dopo l'ultima volta, Ford sarà nel Circus iridato come partner tecnico dell'attuale team campione del mondo in carica.

Ford lavorerà a stretto contatto con Red Bull Powetrains per sviluppare una power unit ibrida di nuova generazione da utilizzare a partire dall'annata 2026 di Formula 1. Questo comprenderà un motore elettrico da 250 kW e un nuovo motore a combustione in grado di funzionare grazie all'alimentazione di carburanti completamente sostenibili.

Ford aiuterà la divisione motori di Red Bull fornendo competenze tecniche in tutte le aree, partendo dallo sviluppo del motore termico sino ad arrivare alle batterie, ai motori elettrico e al software di controllo della potenza.

Red Bull Ford Powertrains fornirà così le power unit ai team Red Bull Racing e AlphaTauri almeno sino al 2030.

"È fantastico dare il bentornato a Ford in Formula 1 attraverso questa partnership", ha dichiarato Christian Horner, Team Principal e CEO di Oracle Red Bull Racing. "Come costruttore indipendente di motori, avere la possibilità di beneficiare dell'esperienza di un OEM come Ford ci mette in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza".

Presentazione Red Bull Racing Photo by: Uncredited

"Si tratta di un costruttore ricco di storia motoristica che attraversa le generazioni. Da Jim Clark ad Ayrton Senna e Michael Schumacher, il loro lignaggio parla da sé. Per noi di Red Bull Powertrains aprire il prossimo capitolo di questa dinastia, come Red Bull Ford, è estremamente emozionante. Il 2026 è ancora lontano, ma per noi il lavoro inizia già guardando a un nuovo futuro e a una continua evoluzione di Oracle Red Bull Racing".

"Questo è l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo della storia motoristica di Ford, iniziata quando il mio bisnonno vinse una gara che contribuì a lanciare la nostra azienda", ha dichiarato Bill Ford, presidente esecutivo. "Ford, al fianco dei campioni del mondo Oracle Red Bull Racing, sta tornando all'apice di questo sport, portando la lunga tradizione Ford di innovazione, sostenibilità ed elettrificazione su uno dei palcoscenici più visibili al mondo".

"Il ritorno di Ford in Formula 1 con Red Bull Racing è la dimostrazione di come stiamo andando come azienda: veicoli ed esperienze sempre più elettrici, software-defined e moderni", ha dichiarato Jim Farley, Presidente e CEO di Ford Motor Company. "La F1 sarà una piattaforma incredibilmente conveniente per innovare, condividere idee e tecnologie e coinvolgere decine di milioni di nuovi clienti".

"Stiamo entrando in una nuova era entusiasmante per Ford Performance", ha dichiarato Farley. "Con la Red Bull Racing gareggeremo per vincere in F1, l'apice dello sport automobilistico. Vedrete la Mustang, la coupé sportiva più famosa al mondo, correre dalla base alle Super Car australiane, dalla NASCAR a Le Mans. E costruiremo la nostra leadership off-road nel Campionato del Mondo di Rally, nel King of Hammers, nella Baha 100 e in altri eventi ancora. Nel frattempo, continueremo a entusiasmare il mondo con dimostratori straordinari come il SuperVan 4 e la Mustang Mach-E 1400".