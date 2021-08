La FIA modifica la classifica di Budapest in attesa dell'appello di Vettel

Le verifiche post-gara hanno rilevato che l'Aston Martin di Vettel non aveva il minimo di un litro di carburante che la FIA impone per i suoi controlli di analisi.

Poiché la mancanza della quantità minima di carburante è una violazione del regolamento tecnico, Vettel è stato squalificato dal suo secondo posto alle spalle dell'Alpine di Esteban Ocon.

Quasi immediatamente dopo l'esclusione, il team Aston Martin ha annunciato che intendeva appellarsi alla decisione della FIA in quanto riteneva che l'auto avesse abbastanza carburante a bordo per rispettare il regolamento.

Il team sospetta che un problema alla pompa abbia causato l'arresto di Vettel in pista durante il suo giro di rientro, quindi crede che questo potrebbe anche spiegare perché il carburante non era nel serbatoio principale.

L'Aston Martin sostiene quindi che è solo una questione di far uscire il carburante dalle aree in cui è finito.

Il team principal Otmar Szafnauer ha detto: "Secondo tutti i nostri calcoli, ci dovrebbero essere ancora 1,44 litri di carburante rimasti nell'auto dopo il prelievo del campione di 300 millilitri.

"E dobbiamo solo mostrare alla FIA che è lì dentro, e 300 millilitri sono sufficienti per il loro campione di carburante. E questa sarà la base del ricorso".

Per ora, la FIA ha sequestrato la macchina di Vettel mentre il processo di appello è in corso e sarà trasportata alla struttura tecnica della Federazione in Francia.

Nonostante la squalifica, i risultati ufficiali della FIA del GP d'Ungheria vedono ancora Vettel al secondo posto, con una nota che sottolinea che è in attesa di appello.

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

L'inclusione di Vettel al secondo posto ha suscitato un certo interesse perché sembrava essere una rottura con la tradizione, con le auto squalificate che normalmente sono escluse dalla classifica finale anche quando sono in corso gli appelli.

Ora sembra che più che ad un cambiamento di procedure, l'inclusione di Vettel nella classifica finale originale e nei punti sia stata dovuta ad un errore amministrativo.

I documenti rivisti inviati dalla FIA lunedì pomeriggio hanno rimosso Vettel dai risultati in base all'esito di un eventuale ricorso - con Lewis Hamilton che passa al secondo posto e Carlos Sainz al terzo.

Una nota nei documenti dice: "La classifica è provvisoria, soggetta all'esito dell'appello presentato da Aston Martin Cognizant F1 Team contro la decisione 59 dei commissari sportivi".

Gran Premio d'Ungheria - Classifica finale