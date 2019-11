Vettel: "Leclerc? Non era giusto che superassi Albon"

Sebastian Vettel si è trovato (involontariamente?) coinvolto nella disastrosa Q3 della Ferrari, che ha impedito a Charles Leclerc di effettuare l'ultimo tentativo di Qualifica sul tracciato di Yas Marina, pista che ospita l'ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di Formula 1, il Gran Premio di Abu Dhabi.

Il tedesco della Ferrari, così come Leclerc, era stato avvisato dal team di avere poco margine per effettuare il giro di lancio senza prendere la bandiera a scacchi. Eppure a poche centinaia di metri dal traguardo il tedesco ha rallentato in virtù di un ritmo abbassato da Alexander Albon, che lo precedeva.

Vettel ha così rallentato, costringendo Leclerc a fare altrettanto. Sebastian è riuscito a effettuare il suo giro lanciato per pochi istanti, mentre il compagno di squadra no. Al termine delle Qualifiche a Vettel è stato chiesto se non fosse stato il caso di superare Albon per evitare di prendere bandiera - com'è poi capitato a Leclerc - ma il 4 volte iridato è stato subito chiaro e categorico.

"Non credo sia giusto. Albon stava cercando di creare un distacco, un margine. Probabilmente aveva un'altra monoposto davanti a lui. Per noi è stato un peccato, perché eravamo proprio in coda e cercavamo di avere la pista migliore possibile a disposizione, ma è andata male".

Rispetto ai primi 3, Vettel ha una strategia gomme completamente diversa. Sarà infatti l'unico a partire con gomme Soft contro le Medium di Hamilton, Verstappen e Leclerc. Eppure, questo non lo spaventa affatto: "Credo che partire con le gomme Soft sia quella giusta. Non credo che le medie siano andate meglio in questo weekend. Vedremo come andrà domani".

Ciò che invece teme è non avere il passo adeguato per battagliare per la vittoria. La Ferrari ha mostrato in questi giorni di essere in crisi nel terzo settore, quello in cui serve carico aerodinamico. Le Rosse arrivano in quel tratto di pista con gomme surriscaldate e un grip minore rispetto agli avversari e questo si tramuta in una perdita prestazionale considerevole che rende pessimista Vettel.

"Sarà difficile per noi partire dalla seconda fila perché non siamo abbastanza veloci. Perdiamo esattamente nei punti in cui siamo stati lenti per tutta la stagione. Tutte le curve lente e di media velocità. Nei primi due settori ci sono tratti veloci, non tante curve lente. Sono ok per noi".

"Ma nell'ultimo settore le nostre gomme cedono, abbiamo meno aderenza rispetto agli altri. Non è una sorpresa e perdiamo tanto terreno. Domani sarà difficile ma possiamo promettere di dare il massimo e lotteremo assieme per cercare di ottenere il miglior risultato possibile".