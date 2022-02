Ferrari: tanto nero sulle nuove divise ufficiali 2022

C'è tanto nero sulle nuove divise ufficiali che gli uomini della Scuderia Ferrari vestiranno nella stagione 2022 di Formula 1.

In attesa di scoprire come sarà la nuovissima monoposto F1-75, che come sappiamo verrà presentata alle ore 14;00 di giovedì 17 febbraio, a Maranello hanno già pronto l'abbigliamento.

Se col ritorno dello sponsor Santander si poteva pensare ad avere più bianco abbinato al classico Rosso Ferrari - come era stato nel passato quando la banca spagnola e loghi di altre aziende apparivano sulle F1 del Cavallino Rampante - per ora ciò non è avvenuto.

Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. hanno posato indossando le nuove polo prodotte dalla Puma per il team di F1 e, come dicevamo prima, di nero ce n'è parecchio, a cominciare da una ampia fascia sul petto che stacca il rosso delle spalle e del colletto.

Qui troviamo i marchi Shell e Velas sulla destra, e Santander e Ceva sulla sinistra, con lo scudetto della Ferrari posto al di sopra di questi ultimi due.

Anche le maniche sono nere, con in bianco i loghi di Mahle, Pirelli, Ray Ban, AWS, Richard Mille, Estrella Galicia e SnapDragon, oltre al solito hashtag #essereferrari che è stampato pure all'interno del colletto.

Inoltre da notare che per la linea di Leclerc è stata scelta l'applicazione di una striscia bianca sulla vita a riprendere la colorazione della bandiera del Principato di Monaco, mentre per Sainz ce n'è una gialla per quella della Spagna.

Ora non resta che scoprire come saranno le tute dei due alfieri di Maranello, ma soprattutto l'aspetto della F1-75, che come noto dovrebbe essere svelata con una livrea provvisoria, sostituita da quella definitiva nei test pre-campionato.