Ferrari: svelate le tute di Leclerc e Vettel

Oggi per la Ferrari è il grande giorno. Al Teatro Valli di Reggio Emilia viene presentata la SF1000, la Ferrari con cui Charles Leclerc e Sebastian Vettel proveranno a vincere i titoli iridati.

Prima di svelare forme e colori della nuova monoposto, il cui nome vuole ricordare il GP numero 1000 a cui prenderà parte quest'anno la Casa di Maranello, il team italiano ha svelato le tute dei due piloti ufficiali.

Una delle novità principali è rappresentata dalle due bande di colore grigio scuro sui fianchi, medesima tonalità usata sulla Ferrari SF90 per i loghi di Mission Winnow.

A proposito dello sponsor principale della Rossa, in questa versione delle tute non appare sul torace - come invece accadeva nel 2019 - e nemmeno sui cappellini ufficiali. Rimane però il dubbio che possa apparire più avanti nella stagione, perché sui cappellini il logo della Ferrari è stato spostato lateralmente, mentre la parte frontale è rimasta libera.

Grigi scuri anche i cognomi dei piloti sulla cintura e i numeri, rimasti posizionati sulla gamba sinistra. Novità assoluta l'apparizione dell'hashtag #essereFerrari, ora alloggiato sul cinturino e sotto il logo che sulla tuta è al livello del cuore.

Sui cappellini, nella parte retrostante, c'è una banda tricolore che potrebbe far presagire a una presenza dello stesso anche sulla SF1000.