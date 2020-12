Ferrari: Shwartzman e Fuoco promossi nei test di Abu Dhabi

La Ferrari ha completato il programma che era previsto nei test di Abu Dhabi. Da una parte si è assistito al debutto di Robert Shwartzman e dall’altra c’è stata la presa di contatto con la realtà di Antonio Fuoco, pilota del simulatore di Maranello. I due hanno concluso la giornata mettendo insieme una distanza di quattro GP sulle due SF1000 schierate a Yas Marina.

Shwartzman era alla sua prima uscita in una sessione ufficiale di Formula 1 dopo il test svolto nell’ambito del progetto #RoadToF1 di FDA lo scorso 30 settembre quando il russo, con Schumacher Ilott, si era alternato al volante di una SF71H sulla pista di Fiorano.

Il21enne di San Pietroburgo, a bordo della SF1000 numero 35, ha man mano preso confidenza con la vettura, mettendo insieme un totale di 129 giri (la distanza di oltre due Gran Premi) con gomme di mescola C4 e C5. Il miglior tempo personale è stato 1’38”157, ottenuto nell’ultima ora in configurazione da qualifica e pneumatici Soft (C5), quando l’asfalto offriva ai piloti le condizioni migliori.

“Mi sento molto bene, è fantastico, è un sogno che si avvera! Hai presente quando da ragazzino guardi la Ferrari che vince e ti dici "ma quando arriverà il giorno in cui potrò guidare quella macchina"? È successo oggi ed è stato molto bello. Sento che questo è solo l'inizio, questo è il punto in cui capisci che hai appena iniziato il tuo lavoro e devi lavorare sodo e migliorarti, quindi sono felice di aver finalmente fatto questo passo per il mio futuro. È una sensazione molto piacevole”.

“È stato un giorno impegnativo e ora sono abbastanza esausto perché avevo un sacco di cose nuove da gestire, un gran numero di informazioni da assimilare e ho fatto davvero tanti giri!

La parte posteriore del mio collo è un po’ indolenzita a causa delle frenate, ma a parte questo, mi sento davvero bene”.

“Per quel che riguarda lo sterzo, guidare questa macchina è più facile rispetto alle vetture di Formula 2 a cui sono abituato, quindi non ho avuto alcun problema. Oggi ho fatto più giri di tutti e ciascuno di essi è stato davvero fantastico”.

Fuoco ha lavorato sulla correlazione col simulatore

Antonio Fuoco, ex allievo di FDA e ora driver coach per l’Academy, nonché uno degli specialisti del simulatore della Scuderia con la SF1000 numero 32 si è dedicato a programma principalmente finalizzato al confronto tra la vettura reale e quella virtuale con la quale ha macinato così tanti giri nel corso del 2020.

Per Antonio si è trattato del quarto test su una pista reale con la Scuderia dopo quello del 2015 a Spielberg e quelli del 2016 e del 2019 a Barcellona. In totale per lui 126 giri, il migliore dei quali in 1’37”817 con gomme C5.

“La giornata di oggi è stata molto positiva perché siamo riusciti a completare il programma percorrendo ben 126 giri, ben oltre due Gran Premi. Insieme alla squadra abbiamo raccolto una grande quantità di dati che potremo analizzare e ci saranno utili in funzione della prossima stagione”.

“Essendo io un pilota specialista del simulatore, mi è estremamente utile di tanto in tanto potermi sedere nella vettura reale e riprendere confidenza con le sensazioni dell'abitacolo. Inoltre abbiamo potuto fare del lavoro specifico finalizzato alla verifica della correlazione tra il nostro strumento a Maranello e la SF1000 in pista”.

“Infine non posso non parlare dell'emozione che provo ogni volta che mi viene offerta la possibilità di salire su una Ferrari. Da italiano sono molto fiero di essere membro di questa famiglia da otto anni e ringrazio la squadra per aver deciso di puntare su di me anche questa volta”.