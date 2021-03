Ferrari SF21: segui la presentazione sulla nostra pagina Facebook

Ogni volta in cui stanno per cadere i veli da una nuova Ferrari di Formula 1, il mondo dei tifosi trattiene il respiro e si interroga. Come sarà l'auto? Quali saranno le soluzioni aerodinamiche adottate? Sarà veloce e vincente?

Per rispondere a queste ed altre domande sull'argomento, sarà possibile seguire la presentazione della SF21 sulla nostra pagina Facebook dalle ore 14:00.

La SF21 è la sessantasettesima monoposto schierata dal Cavallino nel campionato del mondo di Formula 1. A lei sono affidati sogni e speranze dei ferraristi per tornare a vedere stabilmente una rossa sul podio e nelle posizioni di vertice. Sarà l'arma di Leclerc e Sainz per puntare all'iride? Staremo a vedere...

Ovviamente, poi vi aspettiamo su Motorsport.com per tutte le foto, gli approndimenti tecnici e le voci dei protagonisti. Non mancate!