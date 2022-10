Ferrari: Sainz prova la 412 P della parata di Daytona 1967

Il 5 febbraio del 1967 è una data storica che tutti ricordano in Ferrari, e chi non la rammenta potrà rinfrescarsi la memoria se gli si parla di una immagine con tre Rosse che tagliano il traguardo in parata.

Quello era il giorno nel quale si concludeva la 24 di Daytona e la foto ha fatto il giro del mondo e la storia come una delle più grandi imprese del Cavallino Rampante.

Tendenzialmente restano impressi i nomi dei vincitori, che in quel caso furono Lorenzo Bandini e Chris Amon a bordo della vettura ufficiale #24, affiancata dalla #23 di Mike Parkes e Ludovico Scarfiotti.

Il podio venne completato, come da ordini giunti direttamente da Maranello tramite telefonata di Enzo Ferrari, dalla 412 P #26 privata condivisa da Pedro Rodriguez e Jean Guichet, e preparata dal North American Racing Team fondato da Luigi Chinetti.

L'arrivo in parata delle Ferrari

E proprio questa gloriosa auto, a 55 anni da quel terzo gradino conquistato, ha rombato di nuovo sulla pista di Fiorano, dopo minuzioso restauro e messa a punto dagli addetti del dipartimento Ferrari Classiche.

Ad avere la fortuna di sedersi al volante è stato Carlos Sainz Jr., che quindi segue le orme del suo compagno di squadra Charles Leclerc, il quale alcune settimane fa aveva avuto l'occasione unica di provare la Ferrari 312 di Formula 1, protagonista anch'essa nella stagione 1967.

Inutile dire che lo spagnolo ha potuto vivere una emozione straordinaria nel calarsi dentro all'abitacolo di una delle più belle vetture sport-prototipo di quei tempi, affrontando anche qualcosa di nuovo al volante.

Carlos Sainz Jr. , Ferrari 412 P Photo by: Ferrari

"E' completamente diversa da qualsiasi altra cosa che abbia pilotato prima di oggi, è stata un’emozione fortissima", ha detto Sainz dopo aver fatto compiere nuovi passi alla 412 P.

"Non avevo mai avuto modo di guidare una vettura Sport Prototipo, per di più appartenente a quest’era, ed è veramente qualcosa di diverso da ogni altra macchina che abbia mai condotto nella mia vita".

"Queste sono cose che possono avvenire solo in Ferrari, per cui ringrazio tutti per questo regalo”.

Carlos Sainz Jr. , Ferrari 412 P 1 / 11 Foto di: Ferrari Carlos Sainz Jr. , Ferrari 412 P 2 / 11 Foto di: Ferrari Carlos Sainz Jr. , Ferrari 412 P 3 / 11 Foto di: Ferrari Carlos Sainz Jr. , Ferrari 412 P 4 / 11 Foto di: Ferrari Carlos Sainz Jr. , Ferrari 412 P 5 / 11 Foto di: Ferrari Carlos Sainz Jr. , Ferrari 412 P 6 / 11 Foto di: Ferrari Carlos Sainz Jr. , Ferrari 412 P 7 / 11 Foto di: Ferrari Carlos Sainz Jr. , Ferrari 412 P 8 / 11 Foto di: Ferrari Carlos Sainz Jr. , Ferrari 412 P 9 / 11 Foto di: Ferrari Carlos Sainz Jr. , Ferrari 412 P 10 / 11 Foto di: Ferrari Carlos Sainz Jr. , Ferrari 412 P 11 / 11 Foto di: Ferrari