Ferrari: riparato a Leclerc un problema alla trasmissione

Il pre-gara della Ferrari è stato agitato: sulla monoposto di Charles Leclerc era stato trovato un problema al cambio sulla SF90 del poleman nei consueti controlli del mattino.

I meccanici della Scuderia hanno chiesto l'intervento di un commissario tecnico della FIA che ha autorizzato la sostituzione di alcune parti idrauliche della trasmissione. I tecnici sono riusciti a effettuare la riparazione a regola d'arte mettendo il monegasco nella condizione di prendere regolarmente il via dalla pole position conquistata dopo la penalità inflitta a Max Verstappen per non aver rallentato in occasione dell'incidente di Valtteri Bottas.

Il finlandese si schiererà regolarmente al suo posto in sesta posizione: la Mercedes ha riparato la W10 sbattuta all'ultima curva senza dover incorrere in penalità.