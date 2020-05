Ferrari: riapre il 4 maggio il prodotto e il 20 la F1

È curioso: la Ferrari ha programmato l’Installation Lap per il 4 maggio, ma la riapertura delle attività del Cavallino rampante dopo il lockdown causato dalla pandemia di COVID-19 avverrà in modo graduale prima nel quartier generale di Maranello e nell’impianto produttivo di Modena e coinvolgerà il Reparto Corse solo da 13 maggio per quanto riguarda i motoristi e il 20 maggio per la parte telaio.

Se l’area prodotto entrerà nella in piena operatività a partire da venerdì 8 maggio, la Scuderia dovrà aspettare che scada lo shutdown deciso dalla FIA, per cui il programma “Back on Track” per l’area F1 scatterà in ritardo.

Dalle modalità di ingresso in azienda alle postazioni di lavoro, dai dispositivi di protezione individuali alle regole di condivisione degli spazi comuni, la Ferrari ha riorganizzato gli ambienti aziendali e ha messo a disposizione i migliori strumenti per un rientro sereno e il più possibile protetto di tutte le sue persone grazie a un piano di tutela sanitaria molto articolato.