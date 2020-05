Ferrari, che regalo a Kimi: è la SF71H con cui vinse ad Austin!

Ricevere una Ferrari in dono è più o meno il sogno di tutti, grandi e piccoli, realizzato anche solo con un modellino. Diverso è se un corriere viene a suonarti il campanello di casa per recapitarti addirittura una Formula 1!

Questo è ciò che è accaduto stamattina a casa di Kimi Räikkönen, dove è giunto un container con dentro nientemeno che... la sua monoposto del Cavallino Rampante.

A Maranello hanno pensato di fare uno splendido regalo al suo ultimo Campione del Mondo mandandogli la SF71H con la quale Iceman vinse la sua ultima gara di rosso vestito.

Accadde nel 2018 sul Circuit of the Americas di Austin, in occasione del Gran Premio degli U.S.A., con il finlandese che centrò il successo gestendo perfettamente le gomme e resistendo agli assalti finali portatigli da parte di Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Quel giorno furono tanti gli episodi curiosi, a partire dall'ennesimo errore di Sebastian Vettel in avvio, che andando in testacoda dopo qualche curva di fatto fece mirare tutta la strategia per la vittoria sulla Ferrari #7 di Kimi, passato in testa alla prima curva bruciando al via il poleman Hamilton.

Tagliato il traguardo col pugno alzato, Räikkönen si sfogò poi via radio con il celebre "Finally... f***!" ("Finalmente... c****!"), sinonimo di una attesa durata anche troppo, determinata spesso dal sacrificio verso i compagni di squadra e da altre corse non propriamente da ricordare in positivo come prestazioni per lui dall'anno 2014, ovvero il ritorno alla Casa emiliana.

Bello anche fu il siparietto nel parco chiuso con Hamilton, al quale Kimi chiese se avesse vinto il Mondiale; peccato che la vittoria del biondino di Espoo avesse rimandato tutto al GP successivo per il Campione della Mercedes, che rispose "No" con un volto un po' tirato.

Le immagini della consegna della Rossa a Kimi sono state documentate dalla moglie Minttu e rese pubbliche sulla pagina Instragram ufficiale del ragazzo di Espoo, il quale ha scritto un doveroso "Grazie Scuderia Ferrari" e ha parcheggiato la sua monoposto nel garage di casa davanti ad una serie di moto da cross.