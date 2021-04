Ferrari prende Turner da TopGear per fare un salto multimediale

La Ferrari investe nella multimedialità: il marchio del Cavallino ha istituito una nuova figura professionale nel suo organigramma. Si tratta del Chief Content Officer, ruolo che sarà affidato dall'estate a Charlie Turner, ex Direttore Editoriale di TopGear, la trasmissione cult della BBC.

In questo suo nuovo incarico, Turner avrà la responsabilità di sviluppare un approccio radicalmente innovativo alla creazione, elaborazione, distribuzione e commecializzazione di tutti i contenuti multimediali Ferrari di alto profilo, da distribuire su tutte le piattaforme con l'obiettivo di informare e intrattenere la comunità degli appassionati del Cavallino, allacciando relazioni con i principali gruppi media del mondo, oltre che con le piattaforme digitali e social media.

John Elkann, presidente di Ferrari, ha dichiarato: "Siamo felici dell'arrivo di Charlie con questo nuovo ruolo di Chief Content Officer. Le sue straordinarie doti di creatività e di eccellenza nella creazione di contenuti, insieme alla grande passione che nutre per Ferrari sono gli elementi perfetti che definiscono questo nuovo, importante incarico."

Soddisfatto Charlie Turner: "L'esperienza in TopGear è stata un'incredibile avventura e sono molto orgoglioso di tutto quello che abbiamo creato nel corso di questi anni. Ma per ogni appassionato di auto non c'è nome che catturi l'immaginazione e ti faccia battere il cuore più della Ferrari. La proposta di venire a Maranello per essere il primo Chief Content Officer della Società è un grandissimo onore".