Ferrari: oltre 100 giri con la SF71H per Leclerc a Fiorano

Alle 9:30 in punto di questa mattina Charles Leclerc è uscito dai box della pista di Fiorano per un installation lap sulla SF71H del 2018 dando formalmente il via alla stagione 2021 della Scuderia Ferrari.

Il pilota monegasco, che è tornato al volante a 44 giorni dal Gran Premio conclusivo della stagione 2020, disputato il 13 dicembre ad Abu Dhabi, oggi ha dunque avuto modo riprendere contatto con la squadra, le procedure e la guida di una monoposto di Formula 1 completando un totale di oltre cento giri.

Charles ha seguito un programma articolato, provando diverse partenze e lavorando in previsione del nuovo campionato che prenderà il via a marzo con i test pre-stagionali.

Ad osservare attentamente Charles c’era il suo compagno di squadra Carlos Sainz che domani gli darà il cambio sulla stessa monoposto. Per lo spagnolo si tratterà dell’esordio assoluto al volante di una Ferrari di Formula 1.

Sainz sarà in pista anche nella mattinata di giovedì, mentre nel pomeriggio lascerà il posto a Mick Schumacher, pilota della Ferrari Driver Academy che in questa stagione sarà impegnato in Formula 1 con l’Haas F1 Team.

Venerdì sulla SF71H si alterneranno invece il tedesco, che girerà al mattino, e Callum Ilott, collaudatore della Scuderia, che salirà in macchina nel pomeriggio.