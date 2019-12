Ferrari: nel 2020 niente prima guida, Vettel e Leclerc alla pari

“In vista del 2020 la situazione è cambiata”. Mattia Binotto non parla di regolamenti tecnici o sportivi, ma dello status con cui Leclerc e Vettel saranno al via del prossimo Mondiale. Dodici mesi fa Seb fu battezzato ‘prima guida’ senza riserve, vista la ridotta esperienza di Charles sia in Formula 1 che all’interno della stessa Ferrari, ma dopo il 2019 i ruoli cambieranno.

“Charles ha un anno in più d'esperienza – ha confermato Binotto - ha dimostrato di essere veloce e di saper vincere. Inizierà la stagione con la consapevolezza di lottare per tutti gli obiettivi, ne siamo consapevoli e pensiamo che entrambi i nostri piloti all'inizio debbano avere la possibilità di provare a vincere. Nel provarci, però, rimangono 2 piloti Ferrari ed entrambi sanno che la priorità è il team, e se ci sarà il bisogno di dare ordini di scuderia non esiteremo a farlo. Non esiteremo a farlo”.

Il 2019 di Vettel e Leclerc

“Sebastian è un pilota al centro del nostro progetto, un ruolo importante perché è un pilota d'esperienza con noi da tanti anni, conosce molto bene il team e anche i feedback che ci garantisce nello sviluppo della vettura sono molto importanti. Inoltre è stato un riferimento importante per Charles nel suo processo di crescita. Allo stesso tempo credo che Seb abbia fatto più fatica rispetto a Charles nell'adattarsi alla monoposto nella prima parte di stagione, quando avevamo problemi di stabilità in frenata sul posteriore. È stato messo sotto pressione dal compagno di squadra, ma nella seconda parte della stagione ha reagito bene, grazie anche ad una monoposto che nel frattempo si è adattata di più al suo stile di guida. Seb ha anche saputo lavorare in modo analitico su dati: se si guarda il suo ritmo di gara è sempre stato molto buono, anche rispetto a Charles”.

“Charles, a sua volta, ha disputato una grande stagione, si è integrato subito molto bene con il team, è stato molto veloce, e ha confermato di avere grande personalità con la squadra. Inutile sottolineare il suo numero di pole e vittorie, diciamo che è un pilota che ha ripagato i nostri investimenti anche dal punto di vista della Driver Academy, e continuerà ad essere un investimento importante per Ferrari nei prossimi anni”.

Un buon rapporto, e la ‘gestione’

“Tra Sebastian e Charles si è instaurato un rapporto molto onesto e trasparente, una buona collaborazione professionale. Gestirli è in realtà molto più facile di quanto si possa pensare dall'esterno, perché sono due professionisti così come due persone molto intelligenti al di là di qualche episodio che è accaduto. Ciò che è capitato credo sia il frutto della nostra scelta fatta a inizio stagione, quando abbiamo cercato di gestirli. Per ‘gestirli’ intendo dire ‘pensare alla squadra’, mettere davanti il bene del team prima del bene del singolo individuo, ma forse abbiamo commesso qualche errore”.

“Siamo però convinti che se guardiamo all'intera stagione sia stata una buona scelta per massimizzare il risultato di squadra, e alla fine se si raggiunge questo obiettivo si vede che viene massimizzato anche il rendimento dei singoli piloti, ed è per questo che insistiamo sempre con loro su questo fronte. I primi avversari non devono essere i compagni di squadra, ma tutti i piloti degli altri team, successivamente arriva il turno del compagno di squadra”.

Gli errori di Cina e Russia

“Come Ferrari, se si inizia a vincere con regolarità dover poi gestire i piloti diventa un lusso! Oggi ci incontriamo con i piloti prima di ogni gara, analizzando ogni possibile scenario. Abbiamo preso questa decisione ad inizio stagione, ed anche se inizialmente ha creato inizialmente un po' di imbarazzo perché non eravamo abituati, successivamente è diventata una procedura normale e spontanea, in cui ci si confronta sulle tematiche di turno. È un momento che conferma la maturità dei piloti e del loro rapporto, una base importante per poter avere un risultato costruttivo per tutti”.

“Poi è accaduto che abbiamo fatto anche degli errori, come in Cina, scambiando le posizioni per poi capire che non era il caso, o in Russia, dove in modo plateale siano stati inviati dei messaggi-radio non facili da gestire da parte mia successivamente. In Brasile li abbiamo lasciati liberi di gareggiare, ma a volte queste scelte possono portare a delle conseguenze poco felici. Abbiamo imparato molto dagli errori commessi quest'anno, e questo aspetto credo che ci renderà molto più forti in futuro”.