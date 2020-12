Ferrari: l'unico neo è non aver passato la Q2 con le medie

“Una bellissima qualifica di Charles, il quarto posto è frutto del suo straordinario talento, considerato anche il fatto che aveva praticamente saltato tutta la seconda sessione di prove libere”. Al termine delle qualifiche del Gran Premio di Al Sakhir Mattia Binotto ha reso omaggio al talento di Charles Leclerc, che ha portato la SF1000 ad occupare la seconda fila dello schieramento di partenza.

“Ci rimane solamente un piccolo rammarico – ha proseguito il team principal del Cavallino - non aver centrato il passaggio in Q2 con le gomme medie che ci avrebbe messo in un’ottima posizione per la gara, ma Charles sa di avere fatto tutto il possibile”.

L’exploit di Leclerc è arrivato al termine di una giornata non semplice per il box del Cavallino, che oltre all’intenso programma mirato alla messa a punto delle due monoposto, ha dovuto anche completare in tempi molto stretti il cambio di motore sulla monoposto di Vettel tra la sessione FP3 e l’inizio delle qualifiche.

“I complimenti vanno a tutta la squadra in pista – ha confermato Binotto - perché è stato fatto un ottimo lavoro sia nella sostituzione rapidissima della PU di Sebastian, effettuata per motivi precauzionali dopo la sessione FP3, che nella preparazione e nell’esecuzione del programma di una sessione di qualifica molto complicata da interpretare. Domani in gara cercheremo come sempre di portare a casa il massimo dei punti possibile: non sarà facile perché i valori in campo sono molto ravvicinati ma se faremo tutto alla perfezione allora potremo toglierci qualche soddisfazione”.

Soddisfazioni a cui punta ovviamente anche Leclerc, ma il monegasco non vuole sbilanciarsi troppo dopo lo sfortunato stop di venerdì: “Guardando alla gara devo dire che non ho troppi elementi su cui basarmi perché, avendo perso l’intera FP2, non ho potuto effettuare la consueta simulazione di gara. Tuttavia mi sembra di aver trovato un buon ritmo, e spero di poterlo fare anche in gara. Non credo che su questa pista siamo la terza forza in campo, ma intendo massimizzare in gara questa posizione di partenza”.

Come è facile immaginare dopo le qualifiche di ieri l’atmosfera nel box Ferrari non era la stessa nella zona di Sebastian Vettel. “Seb aveva perso l’ultima parte di FP3 a causa di un problema tecnico – ha sottolineato Binotto – si è sentito molto più a suo agio con la vettura rispetto a venerdì, ma non è riuscito a passare il taglio in Q2 in una sessione dove bastavano pochi centesimi per perdere o guadagnare posizioni preziose”.

Posizioni che Vettel spera di poter recuperare negli 87 giri in programma oggi. “Prendersi cura delle gomme in gara sarà difficile ma potrebbe essere anche la chiave per una corsa positiva – ha sottolineato Seb - avremo la possibilità di scegliere con quale mescola schierarsi al via e vedremo se riusciremo a recuperare terreno”.

Il tedesco al via potrà giocare la carta delle gomme medie o hard, ma sulle sue possibilità c’è ancora un punto interrogativo legato al motore. “In qualifica ho avuto delle buone sensazioni – ha spiegato - non so dire cosa non sia andato per il verso giusto, forse perdevo qualcosa sui rettilinei e anche nel settore centrale. Non so se questo possa essere in qualche modo legato al cambio di power unit ma il lavoro dei ragazzi nel box è stato ottimale perché la monoposto da guidare è stata perfetta”.