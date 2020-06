Ferrari: Leclerc gira al Mugello con la SF71H nel pomeriggio

Terminata la sessione mattutina al volante della Ferrari SF71H, monoposto del 2018, questo pomeriggio sulla Rossa di 2 stagioni or sono c'è Charles Leclerc, intento a macinare chilometri sul tracciato toscano del Mugello.

Vettel ha ripreso contatto con una monoposto dopo tre mesi, ossia dall'ultima volta che ha provato la SF1000 nei test invernali di Barcellona. Per Vettel è stata la prima volta al volante di una monoposto del Cavallino Rampante dopo la rottura ufficializzata nel mese di maggio.

Sebbene le parti si lasceranno a fine 2020, l'ambiente di lavoro è stato piuttosto rilassato. Buon segno per il team di Maranello, considerando che il Mondiale 2020 è ancora tutto da fare e, dunque, una storia tutta da scrivere su una pagina interamente bianca.

La SF71H è entrata in pista per la prima volta alle 9:30 di questa mattina con Vettel. Una volta terminato il turno del tedesco, la SF71H è stata oggetto delle "cure" di Charles Leclerc.

Il team si sta focalizzando sulle procedure di sicurezza anti COVID-19 che dovranno mantenere nel Mondiale di F1 che scatterà a inizio luglio al Red Bull Ring. Per i piloti, invece, l'occasione di togliersi di dosso la naturale ruggine accumulata nel corso del periodi di inattività.

Ricordiamo che per Leclerc questa non è la prima presa di contatto con una monoposto di Formula 1. Pochi giorni fa, infatti, ha condotto la SF1000 per le strade di Maranello, portandola dalla sede di Va Abetone Inferiore sino a via Gilles Villeneuve, quella d'ingresso del circuito di Fiorano Modenese di proprietà della Ferrari.

Oggi, inoltre, sulla SF71H ha fatto il suo esordio l'hashtag #WeRaceasOne, una campagna promossa dalla FIA. Questo hashtag è ben visibile sui bracci anteriori delle sospensioni della Rossa ora nelle mani di Leclerc.