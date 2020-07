Ferrari: dalla SF1000 è sparito lo sponsor Weichai

L’argomento è passato inosservato, ma agli occhi più attenti non è sfuggito che le Ferrari al loro debutto al Red Bull Ring non avevano lo sponsor Wheichai che è scomparso dalla carrozzeria della SF1000, mentre sul deviatore di flusso ai lati delle pance è comparso un nuovo logo: Radiobook.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Il marchio cinese era presente al lancio della vettura e nei test invernali di Barcellona visto che campeggiava sul telaio davanti all’attacco frontale dell’Halo.

La scritta dello sponsor cinese è sparita dalla Rossa e non si è vista a Spielberg: Weichai Power è un'azienda di proprietà statale cinese specializzata in R&D, produzione e vendita di propulsori diesel per auto, navi e generatori di corrente. È la più grande produttrice di accessori per auto in Cina e in Italia detiene la maggioranza azionaria del Gruppo Ferretti. E non a caso è sparita anche la scritta Riva dai caschi dei piloti.

Weichai è sponsor della Ferrari in F1 dal 2013: il rapporto si sarebbe interrotto in modo piuttosto brusco a seguito dell’annullamento del Gran Premio della Cina, ma se ne conoscono le ragioni. E così dalla Rossa sparisce un altro marchio dopo quello di MissionWinnow, logo che rappresenta il main sponsor Philip Morris, ma per ragioni legate al divieto di far apparire loghi che si riferiscono a tabaccai.