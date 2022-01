Ferrari: CEVA Logistics nuovo sponsor, scompare Mission Winnow

In attesa della presentazione ufficiale della monoposto ad effetto suolo che andrà ad affrontare la stagione 2022 con al volante i confermatissimi Charles Leclerc e Carlos Sainz, in casa Ferrari è tempo di annunci.

La scuderia di Maranello ha dato il benvenuto quest’oggi al nuovo sponsor, CEVA Logistics, per un accordo pluriennale che riguarderà non solo la Formula 1, ma anche le Competizioni GT e il Ferrari Challenge.

L’azienda con sede a Marsiglia sarà Official Logistics Partner per la Scuderia Ferrari ed il logo della società sarà visibile sulle fiancate delle monoposto di Maranello, sulle tute dei piloti e sull’abbigliamento sportivo della squadra.

Nella foto pubblicata sui profili social della Scuderia si nota, inoltre, la presenza del nuovo sponsor Santander sulla parte finale del cofano motore oltre che sul musetto e sulle paratia dell’alettone anteriore, mentre salta immediatamente all’occhio l’assenza del logo Mission Winnow.

Sino allo scorso anno il brand di Philip Morris era apparso, seppur non costantemente, sul cofano motore della Ferrari SF21 e spiccava per una colorazione verde accesa che alla presentazione della monoposto aveva suscitato parecchie perplessità.

Per scoprire l’effettiva grafica della monoposto 2022, che secondo le nostre indiscrezioni dovrebbe essere svelata con una colorazione più chiara in occasione della presentazione per poi adottare una tonalità più scura a partire dai test del Bahrain, si dovrà attendere sino a giovedì 17 febbraio.

Mattia Binotto ha voluto dare il benvenuto al nuovo sponsor del team: “Siamo felici di accogliere come nuovo Team Partner della Scuderia un’azienda come CEVA Logistics che condivide con noi valori fondamentali come eccellenza, impegno, innovazione e passione”.

“Nel mondo delle corse automobilistiche efficienza e organizzazione sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi in ogni settore e la logistica è un aspetto cruciale della nostra attività quotidiana, tanto in pista quanto a Maranello. Con CEVA Logistics sappiamo non soltanto di poter contare su un’azienda di altissimo livello nel suo settore di attività ma anche di avere un partner particolarmente attento a supportarci nel raggiungimento di un obiettivo chiave per Ferrari e la Formula 1, diventare carbon neutral entro il 2030”.

Mathieu Friedberg, CEO di CEVA Logistics, ha mostrato grande soddisfazione per l’accordo con il team di Maranello: “Ferrari è un brand all’avanguardia tecnologica conosciuto in tutto il mondo. Per CEVA Logistics questo accordo s’inserisce perfettamente nel perseguimento dell’obiettivo di diventare uno dei primi cinque protagonisti del panorama dell’industria logistica mondiale: allo stesso tempo Come Team Partner, non vediamo l’ora di supportare Scuderia Ferrari nel suo cammino verso il gradino più alto del podio”.