Ferrari: blindato Charles Leclerc fino al 2024

Il futuro della Ferrari è Charles Leclerc. I vertici del Cavallino lo hanno detto a più riprese, ma ora è tutto nero su bianco: il monegasco avrebbe infatti firmato il prolungamento del contratto con la Rossa fino al 2024.

Un accordo lunghissimo in una Formula 1 che solitamente non va oltre i legami biennali, a riprova di quanto a Maranello credano nel talento di Charles, che al primo anno al volante di una Ferrari è stato capace di conquistare due vittorie e ben sette pole position.

L'indiscrezione è stata pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui Leclerc avrebbe messo la firma su un contratto da 9 milioni di euro a stagione.

Non tanto in assoluto, se si pensa alle cifre che guadagnano Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, ma un ingaggio che intanto gli permetterebbe da subito di triplicare quello che avrebbe dovuto prendere nei prossimi due anni in base all'accordo stipulato nel momento del suo ingresso in Ferrari Driver Academy.

In attesa che arrivi la conferma ufficiale anche da Maranello, attesa per il pomeriggio, quel che è certo è che Leclerc è la pietra angolare su cui la Ferrari vuole costruire il suo futuro ed in un certo senso questo rinnovo non fa altro che aumentare la pressione sulle spalle di Sebastian Vettel.

Il contratto del tedesco scade al termine del 2020 e quindi dovrà dimostrare nelle prime gare della stagione di meritare anche lui di far parte del nuovo ciclo rosso, mettendosi alle spalle un ultimo anno e mezzo con più bassi che alti. Altrimenti, le strade potrebbero anche dividersi.