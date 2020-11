Ferrari: Vettel ha buoni ricordi dall’Istanbul Park

Sebastian Vettel è stato l’ultimo pilota a vincere all’Istanbul Park nel GP di Turchia: la Formula 1 non torna nel golfo del Bosforo dal 2011 per cui sono pochi i piloti che hanno avuto la possibilità di gareggiare sulla pista di Tuzla: si tratta di Kimi Räikkönen, che vinse la prima edizione della corsa, Sergio Perez, Daniel Ricciardo e Lewis Hamilton, vincitore nel 2010.

La Ferrari affronta questo appuntamento con la voglia di consolidare i miglioramenti mostrati dalla SF1000 negli ultimi GP e ci possiamo aspettare una gara consistente da parte del quattro volte campione del mondo che proprio a Imola sembra aver trovato una Rossa più consona al suo stile di guida…

“Sono felice di tornare all’Istanbul Park, un circuito sul quale ho ricordi molto belli – ammette Sebastian - . Qui, per esempio, si può dire che sia iniziata la mia carriera in Formula 1, perché nel 2008 con la BMW Sauber mi misi in luce ottenendo il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del venerdì. Qui ho poi vinto nel 2011, l’ultima volta che siamo venuti in Turchia”.

“Si tratta di un circuito molto interessante e bello da guidare. Ci sono diversi cambiamenti di elevazione che sono molto più marcati di quanto non appaia in televisione, alcuni passaggi, poi, sono davvero emozionanti. Mi riferisco ovviamente alla curva 8 con il suo raggio multiplo, ma su questa pista a livello tecnico c’è veramente un po’ di tutto. Credo che anche a chi non ci ha mai girato piacerà subito parecchio”.

Per Charles Leclerc sarà la prima volta in Turchia, ma il monegasco è curioso di andare a scoprire un’altra pista inedita…

“Per me sarà la prima volta all’Istanbul Park. Ho visto qualche video e mi sono fatto raccontare la pista da chi ci ha già gareggiato e ho avuto solo pareri positivi. So che si tratta di un tracciato molto vario, con cambi di pendenza e curve spettacolari. In particolare mi aspetto belle sensazioni dalla curva 8: vedremo come sarà girarci con le monoposto di oggi. Questo sarà nuovo per tutti”.