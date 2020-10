Ferrari 2022: già superato il crash test anteriore!

A Maranello si sta lavorando su più fronti: sullo sviluppo attuale della SF1000, sulle modifiche della Rossa per la prossima stagione che potrà contare su una power unit completamente nuova rispetto al deludente motore 065/2 che sta correndo, ma, soprattutto, sta procedendo la progettazione della Ferrari a effetto suolo che farà il suo debutto nel 2022, quando ci sarà la rivoluzione regolamentare della F1 voluta da FIA e Liberty in accordo con le squadre.

Fra le anticipazioni che Motorsport.com ha raccolto c’è una notizia interessante: la Ferrari avrebbe effettuato il crash test anteriore della monoposto 2022, segno che nella Gestione Sportiva non si vuole perdere tempo su un progetto che deve rilanciare il Cavallino rampante nella lotta per il titolo mondiale.

Se l’aerodinamica del 2022 potrà essere studiata solo a partire dal 1 gennaio 2021, per i limiti di natura regolamentare, non esistono vincoli di progetto per quanto riguarda le parti strutturali e a Maranello stanno dedicando uomini e risorse alla monoposto che deve rilanciare le sorti della Ferrari nei GP.

A quanto ci risulta sono due le squadre che hanno superato il crash test frontale con il muso 2022: oltre alla Ferrari, infatti, avrebbe avuto il bollino verde della FIA anche la Renault (che si chiamerà Alpine).

Non è detto che la prima soluzione omologata vada in macchina fra due campionati, ma è evidente che lo staff tecnico che comprende Enrico Cardile e Simone Resta sta procedendo nel rispetto delle tempistiche che sono state varate nel Reparto Corse e, nonostante i ritardi dovuti al COVID-19, i piani sono perfettamente in linea con le aspettative.