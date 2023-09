F1 | Zhou: "Vicino al rinnovo con Alfa, siamo ai dettagli"

Tra i sedili attualmente non confermati per il prossimo anno c’è quello Alfa Romeo, con Guanyu Zhou al momento ancora senza un contratto per il 2024 e in attesa di conoscere il proprio futuro. Nella stagione 2022 ha saputo sorprendere, in particolar modo nella seconda parte di campionato iniziando a trovare maggior fiducia nella vettura, tanto da battere il ben più esperto Valtteri Bottas in alcune occasioni.

Il suo 2023, come quello dell’Alfa Romeo, è stato ricco di alti e bassi, con momenti in cui si sono visti sprazzi di talento, come nelle qualifiche in Ungheria e in Spagna, e altri in cui è stato difficile trovare la spiegazione a un periodo così complesso sul piano delle performance.

Parlando prima della pausa estiva, Alessandro Alunni Bravi ha affermato che la squadra vorrebbe mantenere la sua formazione invariata con Zhou e Bottas al volante. Dopo un lungo periodo tra le fila della Mercedes, il finlandese si è trasferito in Alfa Romeo nel 2022 con un accordo di due anni, a cui si aggiunge un'opzione per proseguire assieme anche nel 2024.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci di un possibile cambio di line-up, con il team svizzero pronto a guardarsi intorno nel caso Zhou non avesse più sponsor pronti a sostenerlo. Inoltre, l’azienda automobilistica ha spinto in maniera importante sul mercato cinese anche a livello di marketing. Per quanto Audi abbia portato ingenti investimenti, l’anno prossimo ci sarà da sopperire la mancanza di Alfa Romeo, dato che l’accordo di sponsorizzazione si concluderà al termine della stagione. Si sono quindi ipotizzati degli scenari con un possibile approdo di Felipe Drugovich, campione in carica della Formula 2 e pilota di riserva della Aston Martin, oppure la promozione di Theo Pourchaire, attualmente in lotta per il titolo nella serie cadetta.

Tuttavia, Zhou si dice sereno per il suo futuro e ha spiegato di essere vicino al rinnovo del contratto: "[L’accordo] È un po' più in ritardo di quanto mi aspettassi. Ma credo che sia dovuto al fatto che io, insieme all'Alfa Romeo, sto cercando di definire gli ultimi dettagli”.

“In termini di, diciamo, "Perché non firmi?". Non ho ancora una risposta in merito a questo aspetto. Ma stiamo sicuramente parlando di più e ci stiamo avvicinando alla conclusione. Sono felice di continuare insieme, di passare sempre più anni con questa squadra. Il futuro è luminoso per quanto riguarda la direzione della scuderia".

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C43 Photo by: Erik Junius

Zhou ha respinto le voci sulla mancanza di un possibile supporto finanziario in futuro da parte degli sponsor che lo hanno accompagnato in questa avventura nella massima serie: "Ho degli sponsor personali e non conosco le voci che circolano, ma non mi sembra che mi manchino delle basi da quel punto di vista. Non è come il primo contratto che si ha in F1 - tutto dipende dalla squadra. Il secondo è un po' più dettagliato”.

"Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Non credo che, in base a quello che ho mostrato in pista, non meriti di continuare a stare in questo paddock".

Attualmente, la priorità di Zhou volge tutta sull’Alfa Romeo e l’intenzione è di continuare con il team di Hinwil, non solo in prospettiva futura per l’arrivo di Audi, ma anche perché vi sono pochi sedili vacanti a disposizione. L’unica opzione potrebbe essere il secondo sedile della Williams accanto a Logan Sargeant, anche se James Vowles in più occasioni ha ribadito la propria fiducia nel rookie statunitense che, al momento, sta compiendo buoni passi in avanti dopo un complesso avvio di mondiale: “Al momento [l'Alfa] è la priorità. Non ci sono molti posti disponibili. Sono molto interessato a rimanere dove sono", ha raccontato Zhou.