F1 | Zhou tranquillo: "Se continuo così, nel 2023 sarò in Alfa"

Guan Yu Zhou è arrivato in Formula 1 prendendo il posto che era stato per qualche anno di Antonio Giovinazzi, trovandosi immediatamente per le mani una monoposto molto più competitiva delle progenitrici.

Per un esordiente, però, la Formula 1 è molto complessa, soprattutto se la prima stagione la si affronta con monoposto che non hanno alcuna velleità di lottare per i piani alti della classifica. Eppure il pilota cinese, arrivato a Hinwil accompagnato da qualche perplessità, ha mostrato una crescita incoraggiante nella prima parte della stagione 2022.

Nei primi 13 appuntamenti Guan Yu ha collezionato 5 punti, ma sono i passi avanti fatti nelle ultime gare che lo lasciano tranquillo in vista della prossima stagione.

"Non ho ancora parlato con nessuna squadra. Sono abbastanza felice e in Alfa Romeo mi sono sistemato. All'inizio della stagione ero forse più preoccupato per il muio futuro, ma ora non sono troppo preoccupato", ha dichiarato Zhou.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Antonin Vincent / DPPI

"Fino a ora posso dire di essere molto contento di lavorare con Alfa Romeo. Senti di aver fatto il mio dovere e di aver mostrato il mio valore. Ora si tratta di mantenere questo livello con una maggior costanza e poi sì, cercare di migliorare passo dopo passo ancora di più verso la fine dell'anno".

"Al momento non sento di dovermi preoccupare del prossimo anno, anche se penso che il periodo esvito, a Spa, possa essere il momento giusto per parlare del mio futuro".

"Ma finora la situazione è buona e in generale non mi preoccupo troppo per il prossimo anno, se avrò un sedile o meno. Se dovessi continuare ad andare avanti così e a migliorare di gara in gara, non vedo perché non possa rimanere qui".

Frédéric Vasseur, team principal di Alfa Romeo, ha parlato del futuro del pilota cinese: "E' importante che Zhou si concentri sulle prossime 4-5 gare e non si soffermi sul futuro".

"Ora conosce le piste. Ero un po' spaventato dalla sequenza di Montreal, Imola, Baku e così via, perché non conosceva tutte quelle piste e non erano certo facili. Ha fatto bene".

"Credo che in questa fase abbiamo avuto troppi problemi di affidabilità, ma lui è andato bene. Sono abbastanza fiducioso che nei prossimi 2 eventi imparerà velocemente la pista".