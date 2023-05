F1 | Zhou: “Il nuovo pacchetto per Imola vale un paio di decimi”

Se nel 2022 l’Alfa Romeo era riuscita a inserirsi tra i protagonisti della lotta di centro gruppo grazie a un’auto più leggera della concorrenza e dalle buone doti meccaniche, quest’anno la squadra svizzera ha incontrato maggiori difficoltà. Nonostante il cambio a livello di concept per la nuova stagione, che sotto molti punti di vista ricorda le forme Red Bull, il team di Hinwil non è riuscito a fare il salto sperato, ritrovandosi ai margini della zona top ten.

Sfruttando anche qualche sfortuna da parte degli avversari, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu sono stati in grado di conquistare sei punti nei primi appuntamenti del mondiale, con un ottavo posto ottenuto dal finlandese proprio nel Gran Premio di apertura in Bahrain come miglior risultato. Tuttavia, è evidente che la situazione sia piuttosto complessa al momento, in particolare per quella cronica carenza di carico aerodinamico che non permette ai piloti di avere totale fiducia nella vettura.

I primi aggiornamenti sono arrivati in Australia, con una nuova ala anteriore in gran parte ridisegnata, sia per quanto riguarda le forme dei profili che del muso. I tecnici diretti da Monchaux hanno infatti allungato la parte terminale del naso, la quale prima di adagiava sul secondo elemento dei quattro flap, mentre ora è stato prolungato fino al profilo principale.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, esce dai box Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Novità che, chiaramente, non hanno permesso di ribaltare la situazione, tanto che sia in Azerbaijan che negli Stati Uniti i due piloti hanno fatto grande fatica, soprattutto in gara. Al termine delle qualifiche, infatti, Bottas era riuscito a ottenere una preziosa top ten, che però non è poi stato in grado di replicare in gara, scivolando fuori dalla zona punti alle spalle anche dell’AlphaTauri di Yuki Tsunoda.

La speranza del team svizzero è che gli aggiornamenti previsti per Imola, appuntamento dove molte squadre si presenteranno con pacchetti sostanziosi, possa far fare un passo in avanti aiutando a mitigare alcuni punti deboli della monoposto, in particolare sulla lunga distanza.

"Finalmente ci sono aggiornamenti in arrivo. Il nuovo pacchetto dovrebbe essere ragionevolmente buono, credo dovrebbe valere qualche decimo. Come squadra ne abbiamo davvero bisogno, soprattutto per il ritmo di gara, in quanto facciamo molta fatica”, ha spiegato Zhou Guanyu parlando delle novità che dovrebbero arrivare a Imola.

Parlando delle difficoltà della vettura, Xavi Pujolar ha spiegato che attualmente la C43 non ha debolezze specifiche: "Non ci sono tipologie specifiche di curve in cui facciamo più fatica. Se guardiamo a Melbourne e a Baku, abbiamo avuto problemi sul rettilineo, ma anche nelle curve. Ecco perché stiamo spingendo al massimo in tutte le aree, non solo con la macchina, ma anche con le operazioni, con i piloti, con tutto”.

Parlando degli aggiornamenti, Xavi Pujolar ha spiegato che serviranno soprattutto ad andare aggiungere carico alla vettura, anche se bisognerà tenere a mente che molti faranno lo stesso per la tappa italiana.

"Abbiamo anche un pacchetto per Imola e speriamo che sia utile. Sono sicuro che tutti avranno un pacchetto a Imola. Ma per noi è comunque un passo importante".

Inoltre, secondo Pujolar, l'Alfa Romeo si trova in una situazione nettamente migliore rispetto a dodici mesi fa nella corsa agli sviluppi, quando doveva lottare contro la carenza di budget e personale. Quest'anno la squadra dovrebbe riuscire a progettare e realizzare nuovi pezzi con maggior rapidità tenendo il passo dei rivali: “Non ho visto alcuna limitazione da questo punto di vista, tutti stanno spingendo molto, sia in pista che in fabbrica”.