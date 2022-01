F1 | Zhou: "Bottas il miglior compagno per un rookie"

La stagione 2022 vedrà un solo debuttante presente in Formula 1: Guanyu Zhou. Il pilota cinese, dopo aver trascorso tre anni in Formula 2 con il team UNI-Virtuosi ed aver ottenuto come miglior risultato il terzo posto in classifica alle spalle di Oscar Piastri e Robert Shwartzman nel 2021, avrà la possibilità di vestire i colori dell’Alfa Romeo Sauber.

Zhou, che ha già avuto modo di provare la monoposto del team svizzero in occasione dei test di fine stagione andati in scena sul tracciato di Abu Dhabi, avrà come compagno di squadra Valtteri Bottas ed ha sottolineato quanto il finlandese possa essere un punto di riferimento per lui in questa stagione di debutto.

“Per un rookie non può esserci compagno migliore di Bottas nella stagione di debutto. Sono consapevole che per stargli davanti dovrò lavorare parecchio ed adattarmi rapidamente non solo alla monoposto, ma anche all’intero ambiente della Formula 1”.

“Credo, però, che Valtteri mi possa aiutare nella curva di apprendimento. È un pilota di mentalità aperta a cui piacere condividere la informazioni e discutere sia col team che con me. Questo è un grande vantaggio”.

Guanyu Zhou, mulo Alfa Romeo Racing C39 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Ha ottenuto molti podi e vittorie in Formula 1, ed inoltre in griglia non sono poi tanti i piloti in grado di stare davanti a Lewis Hamilton in qualifica. Credo che sarà un ottimo punto di riferimento ed un grande compagno di squadra. Spero che insieme riusciremo a far progredire tutto il team”.

Zhou resta un grande punto interrogativo. Il cinese nelle categorie minori ha alternato giornate in cui ha guidato in maniera impeccabile ad altre dove ha commesso errori grossolani. Quale sarà il suo obiettivo per il 2022?

“Voglio andare a punti, ma ancora non ho idea di quanto sarà competitiva la vettura e dovrò attendere sino all’inizio della stagione per avere un quadro completo”.

“Mi piacerebbe andare subito a punti, ma credo che all’inizio dell’anno non andrò in crisi se non riuscirò a raggiungere questo obiettivo nelle prime due gare. Non voglio mettermi troppa pressione addosso”.

“Voglio godermi le gare in Formula 1, imparare dal mio compagno di squadra e dagli ingegneri e migliorare in molti aspetti. Sono certo che se compirò questi progressi i risultati arriveranno di conseguenza”.