F1 | Zandvoort, Libere 2: Norris beffa Max. Ferrari indietro

Sembrava poter essere tutto apparecchiato per un altro miglior tempo di Max Verstappen sulla pista di casa, Zandvoort, che in questo fine settimana ospita il Gran Premio d'Olanda di Formula 1, invece Lando Norris ha infranto questo scenario grazie al miglior tempo ottenuto in 1'11"330.

Il pilota della McLaren, nella simulazione di qualifica fatta verso la metà della sessione, ha battuto per 23 millesimi di secondo il 2 volte campione del mondo e leader del Mondiale, facendo anche vedere un passo gara molto interessante.

La McLaren, dunque, sembra poter ripartire da dove aveva lasciato, ossia dai tre podi consecutivi firmati da Norris e Piastri nelle ultime uscite prima della sosta estiva fatta nel corso del mese di agosto.

Se McLaren si conferma forte, veloce e competitiva, Red Bull Racing non è certo da meno. Verstappen ha ceduto il miglior tempo questo pomeriggio, ma ha comunque mandato segnali importanti sul passo gara. Il suo - assieme a quello di Lewis Hamilton - è stato il migliore del pomeriggio, come a segnare il territorio pur non apparendo in testa alla lista dei tempi del venerdì. Non a caso, quella che conta meno del fine settimana.

Williams attendeva questo fine settimana con trepidazione. Zandvoort è uno degli appuntamenti in cui le monoposto di Grove per via delle loro caratteristiche. Il terzo tempo di Alexander Albon conferma quanto le Williams possano fare bene. E anche Logan Sargeant, solo 12esimo, si trova comunque a meno di 4 decimi dal compagno di squadra e a 6 da Lando Norris.

Mercedes sembra poter dire la propria in questo fine settimana, con Lewis Hamilton autore di una buona sessione sia sul giro secco che sul passo gara. Meno bene George Russell, 14esimo, ma a 3 decimi da Hamilton in una sessione in cui tutti sono risultati molto vicini tra loro. Basti pensare che Nico Hulkenberg, ultimo pilota in classifica tra quelli che sono riusciti a fare tutta l'ora di prove, è a 1"3 dal crono di riferimento ottenuto dalla MCL60 di Norris.

Buona prova di Yuki Tsunoda, quinto con l'AlphaTauri AT04 e a 82 millesimi di secondo da Hamilton. Il team faentino, al pari di McLaren, si trova a dover giudicare la sessione agrodolce per i buoni risultati di un pilota e i mancati riferimenti dell'altro per via di un incidente avvenuto dopo appena 10 minuti dal via della sessione.

Pomeriggio da dimenticare per Oscar Piastri e Daniel Ricciardo. Il pilota della McLaren è finito a muro sulla sopraelevata di Curva 3, forse distratto per aver trovato in traiettoria (all'interno) una Williams. Piastri, in pista con gomme Hard, ha perso il posteriore della sua monoposto ed è finito per sbattere contro le barriere della curva con banking.

Pochi secondi dopo, non avvertito in tempo da AlphaTauri dell'incidente che ha coinvolto Piastri, Daniel Ricciardo aveva scelto di approcciare la stessa curva all'esterno, ma si è trovato la McLaren danneggiata proprio sulla sua traiettoria ed è stato costretto a finire a muro per evitare Piastri. Insomma, in pochi istanti due monoposto a muro a pochi metri l'una dall'altra che hanno costretto i commissari la prima bandiera rossa della sessione.

Sia Piastri che Ricciardo sono usciti dalle rispettive monoposto con le proprie gambe, ma l'alfiere di AlphaTauri è parso avere dolore al braccio sinistro sebbene l'impatto con le barriere non sia parso così violento. Non a caso è stato portato all'ospedale per i doverosi accertamenti. I due australiani hanno chiuso la sessione al penultimo e all'ultimo posto.

Anche in casa Alpine i due piloti hanno ottenuto prestazioni differenti in modo significativo: sesto Pierre Gasly davanti a Sergio Perez con la seconda Red Bull RB19, mentre Esteban Ocon non è andata oltre il 13esimo tempo alle spalle di Logan Sargeant e davanti a George Russell.

Aston Martin ha invece piazzato entrambi i propri piloti in Top 10, con Lance Stroll ottavo davanti a Fernando Alonso, decimo. Tra i due c'è la prima Alfa Romeo, quella di Valtteri Bottas. Il finlandese è staccato di 22 millesimi dal canadese e ha preceduto il 2 volte iridato per 5 millesimi.

Giornata da dimenticare per la Ferrari, lenta sul giro secco e molto indietro anche sul passo gara. Charles Leclerc ha firmato l'11esimo tempo, mentre Carlos Sainz Jr. ha fatto il suo esordio in pista in questo turno dopo aver lasciato il volante al pilota di riserva Robert Shwartzman nelle Libere 1, cogliendo il 16esimo tempo dietro all'Alfa Romeo di GuanYu Zhou.

Inquietanti risposte dalla SF-23, soprattutto sulla numero 55. Sainz è stato autore di diverse uscite di pista, con evidenti problemi di bilanciamento. Leclerc ha fatto meglio sul giro secco, ma il ritmo delle due Rosse, a oggi, è a dir poco deludente. La Ferrari potrebbe andare incontro a uno dei fine settimana peggiori dell'anno, se le cose tra oggi e domani non dovessero cambiare.

Grosse difficoltà anche per la Haas, con Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg in quartultima e terzultima posizione. Le monoposto americane, che seguono la filosofia Ferrari avendo adottato il retrotreno delle SF-23, sono in difficoltà proprio come le Rosse. E questo non può certo essere un caso. La classifica è chiusa da Oscar Piastri e Daniel Ricciardo, autori di un incidente a pochi istanti di distanza.