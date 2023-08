F1 | Zandvoort: il "problema" che ha portato a creare le paraboliche

"Tutto è iniziato con un problema". È così che il direttore di pista Niek Oude Luttikhuis descrive i primi colloqui con la Formula 1 per un possibile ritorno a Zandvoort. Questa è la storia di un problema, di un'idea straordinaria e della sua realizzazione. O in poche parole: come la pista di Formula 1 di Zandvoort ha ottenuto le sue paraboliche.

Nel 2018 non si era ancora parlato di una cosa del genere, ma quando Zandvoort si è affacciato per la prima volta in direzione della Formula 1, Max Verstappen aveva già vinto diversi gran premi ed era sulla buona strada per diventare un eroe nei Paesi Bassi. Quindi, perché non organizzare una gara di casa per l'emergente superstar?

“L'effetto Verstappen” era già stato visto sui circuiti di Formula 1 fuori dall’Olanda e anche ai Jumbo Race Days di Zandvoort, dove migliaia di persone avevano assistito a giri dimostrativi di Verstappen su una monoposto di F1. Una gara tutta sua sembrava il passo logico successivo.

La Formula 1 ci ha visto bene. "Ma non hanno voluto firmare un contratto con noi perché non avevamo un lungo rettilineo e quindi nessuna zona DRS lunga che avrebbe favorito i sorpassi, come in quasi tutti i circuiti di nuova costruzione", dice Luttikhuis.

Il Bahrain International Circuit, come esempio di un moderno circuito da gran premio, ha un rettilineo lungo più di un chilometro. Quello di Zandvoort, invece, misura solo 700 metri. Quindi, cosa si poteva fare per soddisfare i requisiti della Formula 1? "La cosa più semplice sarebbe stata allungare il rettilineo", dice Luttikhuis, “Ma a Zandvoort non era possibile, perché da un lato ci sono dune di sabbia da proteggere e dall'altro la città di Zandvoort. Non potevamo allungare il rettilineo".

Il management della F1 ha quindi suggerito di attivare il sistema di riduzione della resistenza aerodinamica (DRS) già nella curva Arie-Luyendyk, l’ultima. "Ma in questo modo abbiamo avuto il problema che le forze centrifughe consentite sarebbero state superate nell’ultima curva", dice Luttikhuis. "Le auto sarebbero diventate semplicemente troppo veloci all'uscita della curva".

Renovations at the Dutch race track in Zandvoort 2020 Photo by: Chris Schotanus

Sono stati quindi discussi altri approcci, per un totale di 15 opzioni diverse. "Un suggerimento, ad esempio, era di rendere la curva precedente estremamente lenta, quasi come una curva a 90 gradi. Ciò consentirebbe alle vetture di uscire molto lentamente da quella curva, il che a sua volta potrebbe permettere l'uso del DRS nell’ultima curva", spiega Luttikhuis.

Ma i calcoli avevano dimostrato che il problema di base rimaneva in ogni caso. Le forze centrifughe all'uscita della curva di arrivo sarebbero state superiori a quelle consentite dalle specifiche della F1. Zandvoort si trovava così di fronte a un dilemma. "Ma a un certo punto ho pensato: 'Perché non facciamo come a Indianapolis e inseriamo una parabolica’? "Perché così una parte delle forze sarebbe stata diretta verso il basso".

Cosa lo ha ispirato a questo approccio? "Sono già stato a Monza, anche sul banking. Ma avevo in mente questo? Non lo so. Forse mi sono ispirato anche alla pista per auto elettriche che avevo da bambino!". In un modo o nell'altro, il direttore della pista di Zandvoort ha presto sottoposto l'idea alla F1. "Ho ricevuto una risposta il giorno stesso: 'Sì, questa potrebbe essere la soluzione!’ Dovevamo creare una simulazione. Ed è qui che sono entrati in gioco gli architetti e gli ingegneri di Dromo".

Come ha reagito Jarno Zaffelli, fondatore e CEO di Dromo, quando ha saputo dell'insolita proposta di una parabolica? "Sono rimasto estasiato", dice l'italiano. "Ho pensato tra me e me: 'Finalmente c'era qualcuno che si impegnava con passione, costi quel che costi', perché a volte bisogna essere un po' pazzi".

È rimasto subito affascinato da questa sfida tecnica: "Si trattava di allungare virtualmente il rettilineo, ma senza modificare il tracciato. Quindi, in linea di principio, dovevamo sviluppare un nuovo tipo di tracciato, con figure chiave completamente diverse, con un tocco leggermente diverso".

Luttikhuis e Zaffelli si sono trovati subito sulla stessa lunghezza d'onda. "Se si reagisce positivamente di fronte a qualcosa di nuovo, allora si ha già un buon atteggiamento", dice Luttikhuis. "Allora sai che questa azienda la pensa come te e non pensa prima ai potenziali problemi. Dromo ha semplicemente assunto questo compito”.

Zaffelli ammette: "Per noi è stata la prima volta che costruivamo una parabolica in questo modo. Avevamo già progettato qualcosa di simile per un sito di prova e per progetti più piccoli, ma ogni progetto è una cosa a sé. Ciò significa che ogni volta è una prima volta, nessuna soluzione può essere costruita 1:1 da qualche altra parte. Ogni progetto è un prototipo".

Renovations at the Dutch race track in Zandvoort 2020 Photo by: Circuit Park Zandvoort

Ma Dromo ha trovato ispirazione altrove. "Il primo passo è stato quello di cercare degli esempi, ogni parabolica in Europa, comprese le prime come Monza, Brooklands o Sitges-Terramar. Perché la questione è come modellare il banking".

E per Zandvoort, Dromo avrebbe dovuto mettere compiere una magia due volte, in modi diversi: l'ultima curva doveva consentire l'uso del DRS, la Hugenholtz-Bocht (Curva 3, ndr) invece doveva essere uno spettacolare colpo d'occhio e un ulteriore, straordinario, punto di sorpasso. "Si tratta di un passaggio unico per i circuiti di Formula 1", afferma Zaffelli. "È per questo che chiamiamo Zandvoort 'ipertracciato', perché non c'è ancora nulla di simile".

Zaffelli prosegue: "Volevamo avere diversi angoli di inclinazione alla Curva 3 e quindi abbiamo dovuto prestare attenzione anche all'altezza della pista nelle curve precedenti e successive. Bisogna tenere conto di tutto questo durante la costruzione. "L'aspetto interessante delle paraboliche è che il problema non è l'inclinazione in sé, ma la guida in entrata e in uscita dalle curve. In passato, questa transizione era solitamente difficile da gestire. Ma i miei ingegneri a Zandvoort hanno creato un capolavoro".

Non solo la posizione del tracciato tra le dune del Mare del Nord è unica, ma anche la superficie su cui poggia la pista: la sabbia. E la sua capacità di carico è un fattore determinante per la costruzione della pista. "Varia in base al mare, a seconda delle maree", spiega Zaffelli. "E poi bisogna anche riuscire a drenare l'acqua piovana".

Tutto questo doveva anche evitare di interferire troppo con il percorso, come sottolinea Luttikhuis: "Zandvoort è un circuito vecchio stile e volevamo preservarne l'aspetto. Ciò significa che qualsiasi modifica non deve rendere il tracciato più noioso, ma più emozionante. E non volevamo ritrovarci con un parcheggio dalle linee colorate".

Queste erano le specifiche con cui Dromo ha intrapreso il progetto F1 a Zandvoort. Da gennaio ad agosto 2019, l'azienda italiana ha creato diverse simulazioni e svolto lavori preliminari. "Tutto il mio team è stato coinvolto", afferma Zaffelli. Ma gli sforzi dei suoi 15 dipendenti sono stati ripagati e la FIA ha approvato i progetti per la realizzazione.

Renovations at the Dutch race track in Zandvoort 2020 Photo by: Chris Schotanus

Ma c'erano dei dubbi: "Nella commissione competente c'erano degli scettici. Ad esempio, qualcuno disse che non si poteva costruire in questo modo", racconta Zaffelli. Anche Luttikhuis ha dovuto affrontare delle resistenze: "Alcuni non avevano fiducia nei dati. Altri erano preoccupati perché sapevano cosa era successo nel Gran Premio di Indianapolis nelle paraboliche".

Per alcuni, il ricordo di questi incidenti era troppo fresco: nel 2004, Ralf Schumacher si era schiantato nella parabolica dopo una foratura e aveva riportato una commozione cerebrale. Nel 2005, le squadre che montavano pneumatici Michelin non hanno potuto prendere il via alla gara per problemi di sicurezza e si sono schierate in griglia solo sei vetture Bridgestone, che hanno poi disputato la gara.

"C'erano delle riserve", dice Luttikhuis. E così è toccato a Zandvoort e Dromo convincere i dubbiosi della fattibilità delle loro idee, trasformando il progetto in realtà”. Ciò è avvenuto tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020: "Abbiamo avuto bisogno di soli quattro mesi, da novembre a febbraio, per la fase di costruzione completa", dice Zaffelli. "E potete immaginare cosa abbia significato la stagione". Vale a dire, temperature a una cifra, giorni di pioggia al mese a due cifre e il minor numero di ore di sole dell'anno.

Nella fase di costruzione sono stati coinvolti circa 200 lavoratori di Dromo, Zandvoort e un fornitore locale di servizi edili. "Grazie alla nostra buona preparazione, abbiamo fatto tutto in quel periodo", dice Zaffelli.

L'entità delle modifiche è dimostrata dall'esempio della Curva 3. "Abbiamo deciso di fare una parabolica perché avevamo bisogno di più spazio dietro di essa per il passaggio tra il paddock uno e il paddock due", spiega Luttikhuis. Gli fa eco Zaffelli: "Abbiamo alzato leggermente la Curva 2, abbassato leggermente la Curva 3 e alzato di nuovo leggermente la Curva 4. Inoltre, abbiamo spostato la Curva 3 per un totale di 16 metri, ma questo ha comportato un guadagno netto di spazio di soli due metri a causa di banking, strutture di sicurezza e simili. In compenso, Zandvoort ha ora un punto di forza unico con questa curva".

Renovations at the Dutch race track in Zandvoort 2020 Photo by: Chris Schotanus

Luttikhuis può confermarlo. Dice che le due paraboliche hanno fatto "molto bene" a Zandvoort fin dall'inizio. "Abbiamo già avuto molti partecipanti alla prima gara dopo la riapertura. L'afflusso è stato enorme". Ma le paraboliche non sono apprezzate solo dai piloti: "Anche i turisti vengono a dare un'occhiata al banking. Vengono sempre attirati durante le passeggiate in pista o durante i tour. È un'attrazione per la gente, giorno e notte. La maggior parte delle persone vuole solo stare in piedi nella curva a gomito".

I responsabili non si aspettavano un tale entusiasmo. "Per noi le paraboliche erano una necessità. E pensavamo che sarebbe stato bello", dice Luttikhuis. Ma le aspettative sono state superate sotto ogni aspetto. Solo una cosa "non ha funzionato come previsto", ammette Zaffelli con una risata: "Ho perso una scommessa contro un tecnico di Formula 1".

La scommessa era se si sarebbero visti nuovi sorpassi nella nuova Curva 3. "Lui diceva che nessuno avrebbe sorpassato in questo punto, io non ero d'accordo. E naturalmente: nel primo anno (il 2021, ndr) non ci sono state manovre di sorpasso alla Curva 3". Per Zaffelli, quindi, la scommessa era persa. "Avevamo progettato la curva per le nuove vetture, non per le vecchie. E dal secondo anno in poi, con il nuovo regolamento della F1, i sorpassi sono avvenuti effettivamente alla Curva 3. Ma questo non mi ha più aiutato per la scommessa".

Il rinvio del nuovo regolamento tecnico della F1 dal 2021 al 2022 è stato anche il motivo per cui il DRS non è stato consentito nella sua massima estensione nel primo anno a Zandvoort sul rettilineo principale, perché il piano è stato adattato alla nuova generazione di auto. Il passaggio dalla pista piatta alla parabilica è stato quindi progettato in modo tale da poter essere affrontato dal maggior numero possibile di veicoli a quattro ruote. Il tracciato è inadatto solo alle moto perché "le paraboliche non sono adatte alle due ruote", dice Zaffelli.

Renovations at the Dutch race track in Zandvoort 2020 Photo by: Chris Schotanus

Ma le paraboliche sono un tema molto sentito in altri circuiti europei. Zandvoort lo ha dimostrato e Dromo lo percepisce dalla domanda: "Ora riceviamo molte chiamate da persone che sono venute a conoscenza di noi grazie alla Curva 3", dice Zaffelli. Lui e il suo team hanno attualmente in cantiere diversi circuiti con paraboliche.

Zaffelli non rivela nel dettaglio quali progetti siano coinvolti. Solo questo: il circuito di Formula 1 previsto a Madrid potrebbe includere anche una parabolica "perché lì, proprio come a Zandvoort, le specifiche FIA per le forze laterali sono superate. Stiamo quindi cercando di risolvere il passaggio in modo simile a quello di Zandvoort". Ma Zaffelli sottolinea ancora una volta che non ci sarà una copia diretta da seguire. "Ogni caso è unico e i fattori sono comunque troppo diversi in ogni caso".

Renovations at the Dutch race track in Zandvoort 2020 Photo by: Chris Schotanus

A breve termine, Dromo ha avuto altri compiti a Zandvoort. Prima della gara di Formula 1 del 2023, è stato necessario rimuovere alcuni dossi e apportare modifiche alle recinzioni di cattura della FIA. "Niente di importante", sottolinea il direttore di pista Luttikhuis. A medio termine, tuttavia, le ruspe si sposteranno nuovamente a Zandvoort: "Dopo il Gran Premio, amplieremo la corsia dei box”.

Questo per dare più spazio alle singole vetture durante il pitstop", spiega Zaffelli. "A parte questo, non abbiamo dovuto fare molto dopo la conversione". E questo è un punto a favore della progettazione del tracciato e delle curve ripide della prima "iperpista". O come dice Luttikhuis: "Le nostre paraboliche sono una novità e sono state accolte molto bene".