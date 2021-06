Wolff vende alcune supercar della sua collezione

Dopo Sebastian Vettel e Lawrence Stroll, anche Toto Wolff ha messo in vendita una parte della sua collezione di auto che include modelli molto prestigiosi. Sul sito dello specialista britannico Tom Hartley sono in vendita diverse vetture di grande valore della collezione di Wolff, tra cui una Ferrari Enzo del 2003 (acquistata nel 2014 da Emilio Gnutti), LaFerrari Aperta acquistata nel 2018, e una Mercedes SL65 AMG Black Series del 2009.

Mercedes SL65 AMG Black Series del 2009 di Wolff in vendita

Ha colpito la decisione di Wolff di cedere la SL65, poiché è stato uno dei piloti test che sono stati impegnati sul Nurburgring Nordschleife per lo sviluppo del prototipo prima del passaggio alla produzione. L’esemplare in vendita è uno dei 350 ‘black series’, equipaggiato con un motore 6,2 litri che sviluppa 670 cavalli.

“La motivazione che mi ha portato a separarmi da queste auto è semplice – ha spiegato Wolff - non ho più tempo per poter guidare queste vetture, e non credo che sarebbe piacevole vedermi andare in giro con una Ferrari anche se è un brand fantastico. Non ho potuto guidare queste vetture da parecchio tempo, e inoltre ho deciso anche io di passare ai modelli elettrici prodotti da Mercedes”.

Ferrari Enzo del 2003 di Wolff in vendita

I dati delle vetture confermano effettivamente che l’utilizzo è stato molto ridotto. La Ferrari Enzo ha percorso solo 350 chilometri dall’acquisto, distanza condivisa con la moglie Susie e Niki Lauda in un tour sulle alpi austriache, mentre LaFerrari riporta 2400 chilometri. Il prezzo delle vetture è ovviamente riservato, e sarà comunicato solo a chi contatterà direttamente l’agenzia che si occupa della compravendita.