F1 | Wolff teme che Hamilton sia a rischio per il Canada

È stato un gran premio di Baku difficile per Lewis Hamilton e la Mercedes. Il team di Brackley, complice il doppio ritiro della Ferrari, è stato in grado di chiudere al terzo posto con George Russell ed al quarto con il sette volte campione del mondo, ma hanno colpito le immagini di Hamilton dolorante a fine gara cercare di uscire dall’abitacolo della W13.

I rimbalzi che la Mercedes ha accusato sui rettilinei del tracciato di Baku hanno reso complicata la vita ai due piloti della Stella ed Hamilton, al termine della corsa, ha dichiarato di aver sofferto tremendamente e di aver stretto i denti per arrivare sino alla fine della gara.

“Stringevo i denti per il dolore e l'adrenalina mi ha aiutato. Non posso esprimere il male che si prova, in particolare sul rettilineo. Alla fine pregavo solo che finisse la gara”.

Toto Wolff ha evidenziato come i problemi patiti da Lewis andassero oltre la norma ed ha espresso preoccupazione per quanto ha dovuto passare Lewis.

“Dobbiamo trovare una soluzione. In questo momento credo che sia il più colpito tra tutti i piloti, ma praticamente tutti hanno chiesto dei cambiamenti”.

Quando gli è stato chiesto se la partecipazione al Gran Premio del Canada che si terrà questa settimana potrebbe essere a rischio, Wolff ha risposto: “Sicuramente. Non ho ancora parlato con lui dopo la gara, ma si vede che quello non è un dolore soltanto muscolare. Va a toccare la colonna vertebrale e può avere delle conseguenze”.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in Parc Ferme Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La Mercedes porta sempre un pilota di riserva alle gare e solitamente si alternano i suoi piloti del team di Formula E, Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries.

“Non credo che il problema riguardi solo Lewis – ha proseguito Wolff – Lui è quello più colpito, ma anche George ed altri piloti soffrono di questo problema”.

“La soluzione potrebbe essere quella di avere qualcuno di riserva, cosa che facciamo in ogni gara così da essere certi che le nostre vetture possano scendere in pista”.