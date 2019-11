Wolff: "Se avremo l'auto più veloce, avremo il pilota migliore"

Giusto il tempo di commentare la pole position di Lewis Hamilton e Toto Wolff è stato chiamato a rispondere alle domande sulla line-up dei piloti 2021.

Non potrebbe essere altrimenti, vista la caratura di una storia che vede protagonisti non proprio di secondo piano: Lewis Hamilton, la Mercedes, e una sussurrata attrazione del sei volte campione del Mondo nei confronti della Ferrari.

Argomento potenzialmente scottante, ma chi pensava di prendere in contropiede Wolff è stato deluso...

“Cosa ne penso di un possibile interesse di Lewis nei confronti della Ferrari? Sono assolutamente d'accordo – ha commentato il team principal della Mercedes - siamo in un mondo libero e credo che tutti abbiano bisogno di valutare tutte le opzioni di carriera, e prendere quella che reputano essere la decisione migliore".

"Questo non vale solo per i piloti, ma per tutti noi. Quindi, da parte mia non ho alcun problema, so che un pilota cercherà sempre di assicurarsi la monoposto più veloce possibile, e la squadra con la macchina migliore cercherà sempre di avere il miglior pilota. Credo che siamo tutti d’accordo su questo”.

“Ero seduto di fianco a Mattia quando ha parlato in conferenza stampa – ha proseguito Wolff - e gli è stata posta una domanda in merito a cosa ne pensasse di Lewis, e ha confermato di avere la più alta stima di questo pilota e potete scommettere che anche il suo Presidente non la pensa diversamente. Ma ripeto, non sono assolutamente stressato dalla situazione".

"So che dobbiamo impegnarci per fornire ai piloti l'auto più veloce possibile, e se saremo in grado di farlo sono convinto al 100% che avremo il migliore tandem di piloti. Personalmente vedo che tutto va nella direzione che porta al proseguimento del nostro rapporto, ma nella vita non lo sai mai”.

Wolff ha infine fatto chiarezza su un chiacchierato contatto che la Mercedes avrebbe preso con Max Verstappen, una sorta di piano ‘B’ qualora Hamilton decidesse di lasciare la squadra, ed anche qui il team principal austriaco è stato molto chiaro:

“Penso che all'interno del team ci siano valori come la lealtà e l'integrità che sono assolutamente al primo posto. Prima di prendere qualsiasi decisione aspetteremo di capire la posizione e gli obiettivi di Lewis".

"Non andremo sul mercato prima che Lewis ci comunichi le sue intenzioni, questo deve essere chiaro. Abbiamo un’ottima relazione da tempo (con Hamilton) e vogliamo proseguire insieme con la soddisfazione e la felicità da entrambe le parti”.

La ‘stoccata’ da Lewis

E Hamilton che dice? Stuzzicato in merito, anche il campione del Mondo ha risposto in modo inaspettato quando gli sono state fatte notare le parole di apprezzamento di Mattia Binotto:

“Non ero al corrente, e credo che sia il primo complimento che ricevo dalla Ferrari in tredici anni. Onestamente non ricordo che mi abbiano mai menzionato, mai, quindi grazie. Non va oltre il significato di un complimento, sono parole, ma è bello che finalmente... ci sono voluti tutti questi anni per riconoscerlo”.

“È una squadra che ho sempre apprezzato – ha concluso Lewis - quindi guadagnare il rispetto da una persona molto importante del team è ovviamente una cosa che fa piacere. Credo che abbiano due grandi piloti, ma chissà cosa accadrà sul mercato piloti il prossimo anno".

"Onestamente, in questo momento non mi concentro molto su questo aspetto. Ho altre priorità, ed un incredibile gruppo di persone che mi supporta, un team al quale devo molto. Non so cosa accadrà nei prossimi mesi, quando inizieranno le trattative, trovo sempre strano che si debba avviare questa fase un anno prima che termini il contratto precedente, ma è così che va. Comunque vedremo...”.