F1 | Wolff: "Quest'anno la FIA è stata tempestiva e trasparente"

Toto Wolff, boss di Mercedes F1, ha elogiato la FIA per aver mostrato completa trasparenza e nessuna timidezza nell'affrontare questioni importanti come la recente indagine sulla presenza della gru in pista al Gran Premio del Giappone.

In seguito all'indignazione dei piloti per l'utilizzo del veicolo di recupero in pista sotto una pioggia torrenziale durante il Gran Premio del Giappone, svolto il mese scorso a Suzuka, la FIA ha promesso un'indagine completa, i cui risultati sono stati resi noti meno di due settimane dopo in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti.

Sulla scia di Suzuka, sono state introdotte una serie di nuove misure come la fine della rotazione dei direttori di gara per il resto della stagione 2022 e la promessa di modifiche alle procedure della Virtual Safety Car nel prossimo futuro.

Si è trattato dell'ultima serie di cambiamenti apportati dal presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, e dalla sua amministrazione, con Wolff che ha lodato la trasparenza e l'apertura dimostrate dal cambio di leadership dello scorso dicembre.

"Da dicembre abbiamo una nuova amministrazione e le cose sono cambiate", ha dichiarato Wolff in Messico. "Ci sono nuove persone che sono salite a bordo e credo che fino a quando vedremo progressi, sviluppo e apertura mentale, la situazione non potrà che migliorare".

"Nelle mie conversazioni con il presidente c'è la volontà di imparare e analizzare. Si può vedere il documento che è stato rilasciato dopo quanto accaduto a Suzuka che ha coinvolto Gasly. C'è una trasparenza totale e non c'è timidezza nell'evidenziare anche la situazione che può essere migliorata".

"Ho avuto una conversazione con il presidente della FIA qualche giorno fa e mi ha detto: 'Dovete sempre darci la vostra opinione e quella dei piloti, e credo che questo sia un buon primo passo'. Sarà mai perfetto? Probabilmente no, perché stiamo comunque imparando in continuazione".

L'amministrazione di Ben Sulayem ha affrontato diverse sfide nel suo primo anno di attività, tra cui le modifiche al controllo delle gare sulla scia del controverso finale di stagione dello scorso anno ad Abu Dhabi, e, più di recente, la violazione del budget cap da parte della Red Bull.

Wolff a elogiato la FIA per la sua gestione dell'accaduto in merito allo sforamento del budget cap, dicendo a Motorsport.com in Messico che "Nulla è stato nascosto sotto il tappeto" nella decisione presa e diramata dalla Federazione.