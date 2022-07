F1 | Wolff: "Piena fiducia in Domenicali per le Sprint Race"

Mentre le Sprint Race hanno diviso l’opinione degli addetti ai lavori, i vertici della Formula 1 hanno affermato di avere un feedback dai fan estremamente positivo.

La F1 sta cercando di espandere il numero di eventi sprint a sei nel 2023, ma questi piani sono stati attualmente messi in stand-by in attesa dell'approvazione del presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem.

Tuttavia, la mancanza di azione al Red Bull Ring lo scorso fine settimana - con le prime quattro posizioni che sono rimaste invariate per tutto il tempo - ha suscitato un nuovo dibattito sul fatto che la sede di Spielberg sia o meno il posto giusto per una Sprint Race in futuro.

Sulla scia del fatto che l'Austria forse non sia stata così eccitante come altri sprint, Wolff ha detto di essere convinto che Domenicali farà la cosa giusta per garantire che le sedi del 2023 siano adeguate.

"Se c'è una persona di cui mi fido per scegliere le gare sprint giuste, quella è Stefano", ha detto. "E Stefano avrà visto la gara in Austria e ne terrà conto".

Nonostante creda che la F1 possa fare meglio con le gare sprint, Wolff sostiene che parte del problema finale nel produrre corse memorabili sia la disparità di prestazioni tra le squadre.

"Penso che il motivo per cui le gare sono meno divertenti sia dato dal fatto che c'è troppo divario di prestazioni tra i team", ha detto.

“Se Verstappen scompare in lontananza, le due Ferrari sono l'unico spettacolo della gara mentre noi siamo nel bel mezzo del nulla, nella terra di nessuno. Poi gli altri sono più indietro, e poi ci sono i treni DRS. Non si può mai fare una bella gara sprint".

Sebbene le Sprint Race non abbiano regalato grandi emozioni al sabato, i responsabili della F1 hanno notato un aumento dell'interesse dei telespettatori grazie al fatto che un weekend di gara prevede tre giorni di azione.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Alessio Morgese

Alcuni piloti, inoltre, hanno accolto con favore il fatto che il format della F1 venga sconvolto di tanto in tanto.

Daniel Ricciardo ha dichiarato: "Mi piace. Il venerdì è un po' più divertente per un pilota ad essere onesti. L'ho già detto un paio di volte, ma quando fai questo mestiere da 10 anni penso che quando c'è qualcosa per cui lottare ogni giorno, questo rende il weekend un po' più interessante. C'è uno scopo in ogni sessione”.

"Non puoi permetterti il lusso di stare due ore in pista il venerdì per fare le cose per bene, e poi hai un'altra sessione il sabato mattina. Hai una sola sessione. C'è molta pressione su tutti. E poi si passa subito alle qualifiche”.

"Penso che questo mix sia positivo. Penso che sia anche un po' rinfrescante. Credo che l'anno prossimo lo aumenteranno, e mi sta bene. E credo che anche le gare, ogni volta che si spengono i semafori, siano il momento in cui l'adrenalina è più alta".