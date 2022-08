F1 | Wolff: "Penso ancora ad Abu Dhabi ogni giorno"

Nella gara conclusiva della stagione di F1 dello scorso anno, Lewis Hamilton sembrava destinato a conquistare il suo ottavo titolo mondiale dopo aver dominato la maggior parte della gara di Yas Marina.

Tuttavia, le cose si sono capovolte quando è scattata una safety car nelle fasi conclusive della corsa, dopo l'incidente di Nicholas Latifi con la sua Williams.

Durante la ripartenza, l'allora direttore di gara Michael Masi non ha seguito le procedure corrette, consentendo selettivamente solo ad alcuni doppiati di sdoppiarsi e facendo poi ripartire la gara un giro prima di quanto avrebbe dovuto secondo il regolamento.

Questo ha permesso a Max Verstappen, che aveva effettuato un pit stop e montato gomme fresche, di superare Hamilton e assicurarsi la vittoria che gli ha permesso di conquistare il suo primo titolo mondiale.

La Mercedes ha inizialmente presentato reclamo per il risultato e sembrava intenzionata a portare la questione in tribunale, ma alla fine ha fatto marcia indietro nell'interesse dello sport.

La FIA ha avviato un'indagine approfondita sull'accaduto e Masi è stato messo accantonato nell'ambito di una revisione del modo in cui vengono gestite le gare di F1. Tuttavia, Wolff ha ammesso di avere difficoltà a dimenticare quanto accaduto.

Quando in un'intervista esclusiva gli è stato chiesto quali siano le sue riflessioni attuali su quanto accaduto ad Abu Dhabi, Wolff ha detto: "Ci penso ogni giorno. Ma ho accettato che Max abbia vinto il campionato, perché è un campione che merita ciò che ha ottenuto".

"Come è andata a finire, guarda, penso di avere valori importanti come l'equità, e in particolare l'equità sportiva, ed è questo che ha fatto nascere il mio amore per lo sport. Purtroppo, in quel particolare giorno, questo valore è stato preso a calci".

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebbene rimangano molti interrogativi su ciò che è realmente accaduto quel giorno in direzione gara, soprattutto perché recentemente è emerso che Masi ha firmato un accordo di non divulgazione (NDA) per non parlarne mai, la FIA ha cercato di tracciare una linea di demarcazione tra gli eventi.

Ma quest'anno ci sono stati continui interrogativi sulla coerenza della nuova struttura di controllo delle gare, nonché sull'approccio e sull'atteggiamento del nuovo presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem.

Riflettendo sul lavoro svolto finora da Ben Sulayem, Wolff ha detto che alcune difficoltà erano inevitabili visto il cambiamento di approccio che stava cercando di apportare.

"Credo che Mohammed Ben Sulayem abbia mostrato il suo approccio con il modo in cui prende decisioni. Ogni personalità ha le sue caratteristiche, e penso che l'obiettivo principale resti sempre quello di essere trasparenti, poi bisogna provvedere ad una buona gestione, ed è quello che ho visto finora", ha detto.

"Ci saranno ostacoli lungo la strada, l'organizzazione di Mohammed deve ancora assestarsi in qualche ruolo, ma sono contento di come sta procedendo".

"Sono di mentalità aperta, non sono supponenti, e per quanto mi riguarda sono trasparenti, onesti e hanno integrità", ha concluso.