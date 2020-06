Wolff: "Non escludo Vettel". Solo se Hamilton si ferma

Una ‘frecciatina’ alla Ferrari e un chiarimento su Sebastian Vettel. Non c’è solo Toto Wolff ad essere in scadenza di contratto alla fine del 2020, ma anche Lewis Hamilton e Valtteri Bottas vedranno i loro accordi attuali scadere al termine della stagione che inizierà tra un mese a Spielberg.

Ma Wolff non ha fretta, anzi, e parlando del mercato piloti che vede sempre Mercedes al centro della scena, si è detto stupito delle tempistiche con cui a Maranello hanno annunciato l’accordo con Carlos Sainz.

“Siamo rimasti piuttosto sorpresi dai primi movimenti del mercato piloti – ha spiegato Wolff - perché iniziare una stagione con un pilota che sai già di dover salutare a fine campionato aggiunge la complicazione di non poterlo coinvolgere nello sviluppo della monoposto".

"Un pilota deve essere anche un giocatore di squadra, ed anche per questo vogliamo prenderci il nostro tempo ed attendere che inizino le gare. Oggi la nostra priorità sono per i piloti che guidano per la Mercedes, ovvero Valtteri e Lewis, così come per George (Russell) che seguiamo con attenzione nella sua esperienza in Williams".

"Detto questo, osserviamo ogni pilota sul mercato, e per questo motivo ho recentemente dichiarato di non voler escludere Sebastian, perché non si sa mai cosa può accadere nei prossimi mesi. Se a gennaio avessimo ipotizzato che non si sarebbe corso nella prima metà dell'anno sarebbe sembrata una follia, ed invece è successo”.

Le parole sul tedesco non sono tutte di circostanza, ma è lo stesso Wolff a spiegare i motivi per cui il nome Vettel è presente nella lista dei candidati Mercedes.

“Abbiamo una formazione piloti fantastica, ma come ho detto non si sa mai, qualcuno potrebbe decidere di smettere di correre, e improvvisamente ci ritroveremmo con un posto libero. Ecco perché non voglio dire oggi, a giugno, che ‘non ci sono possibilità per Sebastian’. Ricordo bene quando all’improvviso Nico Rosberg mi comunicò che si sarebbe ritirato, ed ho imparato che bisogna sempre mantenere aperte tutte le opzioni”.

Il ‘trauma’ di fine 2016, quando Rosberg annuncio il suo ritiro della Formula 1 cinque giorni dopo la conquista del titolo Mondiale, ha lasciato un solco profondo nella memoria di Wolff, e da quel momento ha sempre avuto un piano ‘B’ pronto ad entrare in azione in qualsiasi momento.

Il team principal della Mercedes non lo dice chiaramente, ma si intuisce molto bene che le chance di Vettel per potersi sedersi al volante di una Mercedes sono legate alla possibilità di un ritiro di Hamilton, una circostanza che al momento appare realisticamente poco probabile.