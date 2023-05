F1 | Wolff: "Non basterà Barcellona per capire meglio le novità"

Cambiare tanto per non cambiare (quasi) nulla. Fermandosi a leggere la classifica generale delle qualifiche del Gran Premio di Monaco, verrebbe da pensare che l'introduzione dell'enorme pacchetto di novità che ha radicalmente stravolto le W14 non abbia fatto effetto. O, quantomeno, non quelli sperati.

Monaco è però una pista unica nel suo genere e una delle peggiori per introdurre novità così considerevoli. Difficile trarre tanti insegnamenti da un tracciato cittadino di quel tipo e in Mercedes lo sanno bene.

Le W14 B sono state introdotte nel Principato per iniziare la raccolta dati che dovrà portare il team di Brackley a migliorare le prestazioni nel corso della stagione e a capire se questa potrà essere la base da cui partire per realizzare la monoposto della prossima stagione.

Se i passi avanti, almeno nel tempo sul giro, sembrano essercene stati pochi, secondo Toto Wolff non aver avuto brutte sorprese rappresenta un buon punto di partenza. Persistono problemi al posteriore, cosa che già affliggeva le W14 nelle gare precedenti, ma nel team tedesco c'è fiducia di poter migliorare le cose quando si correrà su piste permanenti.

"Penso che il peggio sarebbe stato avere brutte sorprese e non ce ne sono state. La macchina si sentiva insieme, il che è importante. Il posteriore è ancora un po' fastidioso, quindi è qualcosa che dobbiamo eliminare dalla vettura per le prossime gare, ma abbiamo una nuova base ed è importante per dire che questo è ciò che abbiamo ora, abbiamo tolto dal tavolo le questioni di cui non eravamo sicuri, come la sospensione anteriore o la stravaganza della nostra carrozzeria, quindi lavoriamo da qui. Siamo bravi a lavorare e il lavoro svolto in fabbrica per portare l'aggiornamento qui a Monaco dal nostro team è stato davvero un grande sforzo".

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, effettua una sosta ai box Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"I problemi al posteriore non erano legati all'aggiornamento. È stato quello che abbiamo provato in qualifica che non ha reso le cose più facili. Non abbiamo cambiato l'aggressività del posteriore della vettura. Dobbiamo risolvere il problema, e lo faremo, ma la strada è lunga. Siamo in grado di vincere una gara quest'anno? Spero vivamente che riusciremo a tornare in testa alla gara. Ci sono più variabili, anche con le altre squadre, quindi dobbiamo solo puntare a vincere, a spingere, a correre per un campionato del mondo".

Wolff, conscio dell'impossibilità di capire le potenzialità degli aggiornamenti a Monaco, guarda già alle prossime gare, ma preferisce avvisare tutti: difficile che il team possa realmente avere le basi giuste per far fare alla W14 il salto di qualità atteso al Gran Premio di Spagna. Servirà ancora tempo, considerando il fatto che, dopo il Montmelo, ci sarà un'altra pista atipica come il Gilles Villeneuve di Montreal.

"Penso che Barcellona non sia sufficiente. Penso che dobbiamo raccogliere dati, per questo l'abbiamo messa anche qui a Monaco, raccogliere ulteriori analisi che faremo a Barcellona, la prossima Montreal è di nuovo un po' anomala e nelle prossime gare speriamo di poter aumentare davvero le prestazioni della macchina, ma non sarà così all'improvviso. Per questo sono contento del distacco di oggi, è sempre stata una pista mediocre per noi, quindi va bene così", ha concluso il manager austriaco.