F1 | Wolff: "Mercedes tace e si riserva di adire alle vie legali"

La storia non è finita. Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, forse sperava che il clamore intorno al Wolff-gate si sgonfiasse nel momento in cui la Federazione Internazionale ha ufficializzato ieri che "…la FIA può confermare che non ci sono indagini in corso in termini di etica o disciplinari che coinvolgano alcun individuo. In quanto ente regolatore, la FIA ha il dovere di mantenere l'integrità del motorsport mondiale. La FIA ribadisce il suo impegno per l'integrità e la correttezza".

Ma ovviamente così non è stato: l’episodio, infatti, è destinato a lasciare tracce profonde dopo che le 10 squadre di F1 in modo unanime hanno preso le parti di Toto e Susie Wolff e della FOM, isolando la FIA, perché la Mercedes ha deciso di prendere una posizione che potrebbe essere durissima…

"Comprendiamo che c'è un notevole interesse da parte dei media per gli eventi di questa settimana – ha spiegato Toto Wolff in un comunicato -. Attualmente abbiamo uno scambio attivo con i legali della FIA. Aspettiamo la massima trasparenza su ciò che è accaduto per cui ci siamo espressamente riservati di adire a tutti i diritti legali. Pertanto chiediamo comprendete che per ora non commenteremo ufficialmente la questione, ma affronteremo sicuramente la questione a tempo debito".

La Casa della Stella, quindi, per voce del suo CEO e team principal, Toto Wolff ufficializza che il caso esploso nei giorni scorsi non è destinato a rientrare se non ci saranno successivi passi da parte della Federazione Internazionale.

Si chiederanno le scuse pubbliche da parte del presidente Ben Sulayem, o si arriverà a chiederne le dimissioni? La partita è apertissima…