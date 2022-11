F1 | Wolff: "Meglio una vittoria che finire secondi nel Costruttori"

La Casa tedesca ha affrontato una stagione 2022 difficile e, nonostante abbia ottenuto una pole position quest'anno, rischia di non vincere una gara per la prima volta dal 2011.

Ma la sua costanza, unita ai recenti miglioramenti, l'ha messa nella posizione di poter per scavalcare la Ferrari per il secondo posto nella lotta tra le squadre, dietro alla Red Bull. Attualmente, la Mercedes si trova al terzo posto nella classifica generale, a 40 punti dai rivali di Maranello.

Sebbene il secondo posto rappresenterebbe un buon risultato finale per un anno iniziato con tali difficoltà, Wolff ha dichiarato che preferirebbe concludere la stagione con una vittoria piuttosto che scalare una posizione nel campionato costruttori.

"La vittoria sarebbe la prova che la nostra vettura è tornata a lottare per le vittorie", ha detto quando gli è stato chiesto perché la pensasse così. "La seconda posizione potrebbe anche arrivare perché sono gli altri che hanno fatto cilecca e tu stai solo facendo più punti di loro".

Sebbene Wolff ovviamente gradirebbe il sorpasso della Ferrari nella classifica Costruttori, afferma che il miglior giudice dei progressi della squadra è il modo in cui la vettura si comporta in pista.

"Sarebbe sicuramente una consolazione, perché la Ferrari aveva la macchina più veloce all'inizio della stagione", ha detto a proposito del secondo posto. "Sarebbe bello arrivare davanti a loro, ma non è la nostra priorità. La priorità principale è capire la macchina ed avere una vettura veloce in pista".

La Mercedes ha avuto due delle sue migliori occasioni dell'anno per conquistare la vittoria nei recenti Gran Premi degli Stati Uniti e del Messico, ma le scelte strategiche sugli pneumatici hanno compromesso le sue possibilità in entrambe le occasioni.

Tuttavia, considerando l'entità dei problemi che la squadra ha dovuto affrontare all'inizio della stagione, Wolff è soddisfatto dei progressi compiuti, anche se c'è una punta di delusione per le occasioni sfumate ad Austin e in Messico.

"Il fatto è che ci piace competere e nel momento in cui riusciamo a vedere qualcosa davanti a noi, vogliamo solo prenderlo", ha detto.

"Pertanto, c'è sempre un senso di frustrazione. Ma abbiamo fatto tanta strada ed eccoci qui. Siamo in corsa per una vittoria, per entrambe le vetture sul podio, e le Ferrari sono dietro di noi. Quindi è necessario rimanere umili e ricordare i risultati raggiunti, pur continuando a puntare alle stelle".

La Mercedes ritiene di avere una buona conoscenza di ciò che è andato storto con la W13 quest'anno e di ciò che deve essere modificato per il 2023, quando sembra pronta a cambiare concetto della propria monoposto.

Tuttavia, Wolff afferma che non ci si può compiacere del fatto che i cambiamenti previsti garantiranno il ritorno della Mercedes in testa alla classifica.

"Non sono mai fiducioso", ha detto. "Vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto. Quindi non c'è nulla di veramente positivo. Ho appena visto nove vittorie di fila della Red Bull, quindi non c'è motivo di essere sopraffatti dal secondo e quarto posto. Abbiamo molta strada da fare per recuperare".

"Abbiamo l'inverno. Penso che stiamo facendo un buon lavoro di sviluppo sulla vettura. Alcune delle cose che stiamo scoprendo potrebbero essere dei passi più grandi rispetto all'aggiunta di ulteriore downforce. Ma stiamo dando tutto quello che abbiamo e anche di più per tornare a lottare per il campionato".