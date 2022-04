F1 | Wolff: "La gara del Bahrain? Per noi come un test"

La prima gara della stagione 2022 di Formula 1 è stata particolarmente complessa per la Mercedes. La W13 dotata di pance ridotte, così come già visto in occasione dei test in Bahrain, è sembrata una monoposto ancora acerba e Lewis Hamilton è riuscito a conquistare il terzo gradino del podio soltanto grazie agli inattesi ritiri di Max Verstappen e Sergio Perez.

Il team otto volte iridato ha anche azzardato una strategia rischiosa, decidendo di chiamare ai box Hamilton al tredicesimo giro per sostituire le Pirelli soft con quelle hard. L’azzardo non ha pagato ed il sette volte campione del mondo ha faticato nel trovare aderenza appena uscito dalla pit lane per poi passare alle gomme medie dopo sole 17 tornate.

Quella di Hamilton e Russell è stata una gara piuttosto anonima, ma Toto Wolff ha ammesso come il team abbia sfruttato questa occasione come un test per sperimentare alcune soluzioni.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

“In un certo senso è stata una situazione nuove per tutti noi perché ci siamo trovati nella terra di nessuno tra la quarta e la sesta posizione. Abbiamo cercato di fare qualche prova e penso che l’esperimento con le gomme dure sia valso la pena. Non ha funzionato, ma abbiamo percorso alcuni giri per un maggiore apprendimento”.

Wolff ha poi spiegato come al momento la Mercedes sia la terza forza in campo incapace di lottare ad armi pari con Ferrari e Red Bull.

“Il quinto e sesto posto avrebbero riflettuto il nostro stato attuale. Siamo stati più competitivi nei giri iniziali con gomma morbida e siamo stati in grado di reggere il ritmo di chi ci precedeva, ma abbiamo sofferto di un maggiore degrado”.

“Ad ogni modo è stato un buon test per noi. Abbiamo provato la gomma dura ed abbiamo perso un secondo al giro, ed anche con la mescola media non siamo stati in grado di ottenere buone prestazioni. Ci sono molte aree che dobbiamo migliorare per tornare a lottare con chi ci sta davanti”.

Uno dei punti deboli della Mercedes W13 è il compromesso aerodinamico che il team deve trovare per evitare che la vettura soffra eccessivamente di porpoising. Wolff si è detto certo che il potenziale della monoposto sia notevolmente superiore a quello visto in Bahrain, ma per il team principal della squadra la soluzione non dipenderà dall’introdurre nuove componenti.

“Più che portare nuove parti il problema consiste nel comprendere come possiamo liberare le prestazioni che speriamo o crediamo la macchina abbia”.

Allo stato attuale, però, per il team della Stella sembra impossibile poter essere della partita per il titolo.

“Credo che al momento sia troppo prematuro pensare al campionato. Se guardiamo all’ordine di partenza sembra impossibile pensare di essere in lizza per una delle due classifiche, ma se considero il singolo weekend di gara allora abbiamo ottenuto il massimo dei punti cui potevamo ambire”.

“Abbiamo bisogno di pensare gara dopo gara. Al momento ogni weekend conta perché quando sei la terza forza non puoi realisticamente pensare alla vittoria”.