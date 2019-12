Wolff: "Io in Liberty Media? Mi attira di più vincere con Mercedes"

Sulla scia dei successi conquistati con la Mercedes, con ben sei titoli costruttori consecutivi, Toto Wolff è stato indicato come uno dei potenziali candidati per assumere il comando di Liberty Media e della F1.

Chase Carey, CEO del gruppo, ha un contratto a breve termine ed ha già fatto capire in occasione del GP di Abu Dhabi di non voler proseguire in questa avventura lavorativa in futuro.

Liberty Media sta così valutando alcune alternative per il suo ruolo e si è appreso che proprio Wolff potrebbe essere interessato a subentrare in questa posizione.

Il futuro di Wolff, inoltre, sembra essere legato alla decisione che prenderà Lewis Hamilton per il 2021, dato che il duo ha costruito una relazione forte nel corso di questi anni. Toto, però, ha ammesso di non vedere come attraente la scelta di lasciare un team vincente.

In risposta alle domande di Motorsport.com, il manager austriaco ha risposto: “Quello che ho scoperto è che mi piacciono le relazioni all'interno del team e le relazioni con il board di Daimler. Questa è una parte fondamentale del mio stato di benessere nel mio ruolo”.

“Ci hanno davvero creduto e ci hanno dato tutto lo spazio di cui abbiamo bisogno per il successo di questa squadra. E non voglio prendere alla leggera una decisione che coinvolgerà il futuro di tutti”.

“Servirà del tempo, ma non credo che ci saranno sorprese”.

Wolff ha poi spiegato di aver parlato chiaramente ad Hamilton delle sue intenzioni future così da instaurare una trattativa per un eventuale accordo nel 2021, ed anche il sei volte campione del mondo è stato trasparente con Wolff quando gli ha comunicato di aver parlato con il presidente della Ferrari John Elkann.

Wolff ha aggiunto: "Siamo stati insieme per un bel po' di tempo e ci fidiamo l'uno dell'altro. Abbiamo attraversato momenti difficili insieme e siamo usciti più forti con un legame migliore. E oltre a noi, ci sono molti altri che fanno parte della cerchia ristretta all'interno della squadra”.

Nel corso delle ultime settimane sono circolate voci sempre più insistenti relative ad un passaggio di Hamilton in Ferrari nel 2021, ma Wolff ha liquidato tutto come chiacchiere da silly season.

“E’ qualcosa di normale. I giornali lanciano bombe del genere. A volte le raccogliamo e ci esplodono in mano”.

"Fa parte del gioco ed è bello sapere che durante l'inverno ci sono questi discorsi, ma allo stesso tempo noi due ne parliamo sempre”.

"Non ci sono mai state sorprese. Quando le cose sono apparse sulla stampa, erano settimane o mesi che ci sapevamo quale fosse il nostro pensiero. Quindi fa parte della Formula 1, credo".