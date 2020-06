Wolff: "L'inversione della griglia per favorire chi?"

“La manche di qualifica? No, grazie, la ritengo una proposta opportunista per dare un vantaggio ad alcune squadre”. Toto Wolff ha commentato in modo molto chiaro la posizione della Mercedes in merito alla possibilità di definire la griglia di partenza del secondo Gran Premio in programma in Austria (il prossimo 12 giugno) con una mini-gara da disputare partendo da uno schieramento ricavato dall’inversione della classifica Mondiale.

Una possibilità respinta in modo netto dal team principal della Mercedes...

“Prima di entrare nel dettaglio – ha attaccato Wolff – voglio sottolineare un aspetto. Sembra diventata una moda in Formula 1 riportare sul tavolo di confronto vecchie idee che sono già state affrontate e bocciate. C’è sempre qualcuno a cui piace riesumarle, e ce le ritroviamo ancora all’ordine del giorno, dimenticando i motivi per cui poco tempo prima erano state respinte”.

Wolff ha quindi riassunto tre motivi per cui la posizione della Mercedes è contraria alla proposta caldeggiata dalla Red Bull.

“Credo che la Formula 1 sia uno sport in cui emergono il miglior pilota e la miglior monoposto, quindi lo ritengo un contesto meritocratico che non ha bisogno di trovate artificiali per animare la scena. Il secondo motivo è legato a quanto ho visto nei campionati in cui il sistema di griglia invertita c’è o c’è stato, in particolare nelle categorie Turismo".

"Quando il risultato di una gara diventa importante per quella successiva, non possiamo escludere che ci possa essere qualcuno che si ritira di proposito per assicurarsi la pole position la settimana successiva, e se si tratta di una monoposto che solitamente è nella parte medio-alta di classifica, le possibilità che questo pilota possa far sua la gara sono concrete".

"Ci sono poi da considerare i rischi di essere vittima di un contatto, perché se si parte dal fondo della griglia bisogna rimontare, ed i rischi del caso non sono da sottovalutare. Un ritiro potrebbe impattare sull’economia del Mondiale”.

“Infine - ha concluso Wolff - credo anche che non sia sportivo che la macchina più veloce in pista, che non necessariamente deve essere considerata la nostra, rischi di essere penalizzata dai regolamenti. Se ti ritrovi a partire dietro un avversario diretto, diciamo quelli che nella prima gara sono giunto al secondo e terzo posto, e se i margini di differenza sono molto ridotti, il rischio è quello di dover rinunciare alla vittoria. Tirando le somme, la ritengo una proposta opportunista per dare un vantaggio ad alcune squadre”.