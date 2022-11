F1 | Wolff: "Il deficit di galleria del vento peserà per Red Bull"

Come parte della punizione per aver violato il budget cap dello scorso anno, alla Red Bull è stata comminata una multa di 7 milioni di dollari e una riduzione del 10 per cento del tempo trascorso in galleria del vento nell'ambito delle restrizioni sui test aerodinamici della F1.

L'ulteriore perdita di tempo nella galleria del vento significa che la Red Bull sarà fortemente in deficit rispetto alla Mercedes, che otterrà parecchio tempo in più grazie al terzo posto nel campionato Costruttori.

Secondo il regolamento sportivo della F1, la Red Bull, in quanto campione Costruttori, avrebbe dovuto avere a disposizione il 70 per cento dell'intera disponibilità della galleria del vento, pari a 224 run.

La Ferrari, seconda classificata, avrebbe dovuto ottenere il 75% (240 run), mentre la Mercedes l'80% (256 run). A causa della penalità, alla Red Bull ora spetterà solo il 63% (il 10% era già riferito al 70), quindi 202 run.

Parlando delle sfide da affrontare per colmare il divario con la Red Bull quest'inverno, con il budget cap in vigore, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ritiene che il deficit di test aerodinamici potrebbe avere un impatto.

Alla domanda se il recupero sia più difficile ora che c'è un limite di spesa, Wolff ha risposto: "Penso che sia più difficile perché non si può investire di più per ottenere un risultato più rapido".

"Ma credo che il modo in cui sono stati progettati i regolamenti aerodinamici e la penalizzazione che hanno ottenuto, il 25% in meno di galleria del vento, possano avere un effetto", ha detto Wolff.

"Il modo in cui sono stati stabiliti i regolamenti, con queste restrizioni, significa che ci sono squadre più indietro che possono davvero fare un grande salto rispetto ai primi classificati".

"Questo è anche il motivo per cui in futuro assisteremo a campionati molto più ravvicinati, perché chi arriva ultimo avrà il 40% in più. Quindi, è chiaro che si tratta di un vantaggio da sfruttare. È scontato che riusciremo a sfruttarlo? Chi lo sa?".

"Loro sono una squadra brillante. Questo darà loro una motivazione in più e contro la Ferrari è il sette per cento. Ma si tratta di giochi marginali e noi siamo stati un po' più vicini alla Ferrari nell'ultimo quarto di stagione".

Red Bull Racing wind tunnel Photo by: Red Bull Content Pool

Quest'anno la Mercedes è stata frenata da una pausa nello sviluppo della sua W13, mentre cercava di risolvere i problemi di saltellamento della vettura all'inizio della stagione.

Ma una volta risolti i problemi principali, è stata in grado di apportare rapidi miglioramenti ed è riuscita a dominare il weekend del Gran Premio del Brasile, con George Russell che ha vinto sia la Sprint Race che il Gran Premio principale.

Quando gli è stato domandato se lo stato di forma trovato a fine stagione abbia reso la Mercedes più fiduciosa per il 2023, Wolff ha detto: "Non sono mai fiducioso".

"Sono un tipo da bicchiere mezzo vuoto e non credo mai che il lavoro che stiamo facendo sia abbastanza buono. Non sono affatto sicuro che riusciremo a tornare a competere per il campionato, perché bisogna riconoscere che la concorrenza è forte".

"Ma faremo tutto ciò che è in nostro potere, tutto, per fissare i nostri obiettivi in alto e cercare di raggiungerli".