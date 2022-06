F1 | Wolff: "Hamilton solo sfortunato, vale Russell"

Toto Wolff difende le prestazioni di Lewis Hamilton a spada tratta, anche se George Russell sta mostrando un passo decisamente superiore a quello mostrato dal sette volte campione del mondo.

Per il team principal del team di Brackley non siamo di fronte ad un’abdicazione di Lewis a favore del più giovane compagno di squadra, quanto a un momento sfortunato di Hamilton, anche se i numeri della stagione 2022 dicono altro: George ha 84 punti nel mondiale piloti e il compagno di squadra 50. Il primo è quarto nella graduatoria iridata, mentre Hamilton è sesto.

Toto Wolff elogia George Russell davanti a Flavio Briatore Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell, promosso titolare Mercedes dalla Williams per sostituire Valtteri Bottas, in sette GP ha preceduto il più titolato compagno di team in un tennistico 6 a 1, mentre il confronto in qualifica è più equilibrato con un 4 a 3 a favore di George.

Si può dire che Lewis ha lavorato molto sperando di fare crescere la W13, una monoposto che soffre il porpoising più di qualsiasi altra, mentre Russell ha guidato oltre i limiti della vettura per stare davanti al leader storico della squadra.

Toto Wolff è convinto che solo la sfortuna impedisca a Hamilton di essere pari a Russell con regolarità. A Monaco Lewis ha perso il confronto in qualifica con Russell dopo aver dovuto abortire il suo ultimo run a causa della bandiera rossa causata da Sergio Perez.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, esce dai box con la paratia laterale sinistra rotta Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Questo episodio arriva dopo il contatto causato da Kevin Magnussen nel primo giro del GP di Spagna che aveva spedito Lewis in coda al gruppo prima di dare il via a una strepitosa rimonta che lo ha portato fino al quinto posto. E in precedenza è accaduto più di una volta che l’ingresso in pista di una safety car abbia scombinato la sua strategia, penalizzandolo rispetto a Russell.

È George il punto di riferimento della squadra? “No, prima dobbiamo guardare tutti gli incantesimi che finora hanno bloccato Lewis. Anche domenica in gara è finito in un tappo”.

Lewis Hamilton ha iniziato il GP di Monaco con un casco... Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images ... e l'ha finito con un altro casco dopo la bandiera rossa Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Prima c’è stato il contatto di Esteban [Ocon], e poi è stato bloccato dietro a Fernando [Alonso]. Aggiungiamoci la bandiera rossa in qualifica, ma prima o poi il pendolo oscillerà in un’altra direzione! Ogni volta che non ci sono condizionamenti Lewis ha lo stesso passo del compagno. Una volta sarebbe davanti uno e la volta dopo l’altro. E così sarebbe fantastico, tanto più che i due lavorano molto bene insieme. Quello che ci manca è una macchina competitiva”.

La Mercedes si sta attestando a essere la terza forza del mondiale “… è dove siamo, ma non dove vorremmo essere. La nostra posizione è quinti e sesti, per cui se arriva un podio ce lo godiamo. Ma già guardiamo più avanti: stiamo imparando lezioni importanti che saranno la base del nostro futuro a lungo termine…”.