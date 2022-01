F1 | Williams vince il lodo contro ROKiT e recupera 35,7 milioni!

La Williams ha vinto un arbitrato con lo sponsor ROKiT e potrà beneficiare di un indennizzo di 35,7 milioni di dollari che dovranno essere elargiti dall’ex title sponsor della squadra di Grove.

ROKiT aveva siglato nel 2019 un accordo pluriennale con la Williams: a un’iniziale firma di tre anni si era poi aggiunto il prolungamento di altri due che avrebbe dovuto permettere alla squadra diretta da Claire Williams di affrontare con serenità le stagioni successive, ponendo le basi per una ricrescita.

L’esplosione del COVID 19, invece, all’inizio del 2020 ha ingarbugliato le carte della stagione e il mancato avvio del campionato di due anni fa ha spinto lo sponsor a rompere gli accordi sottoscritti, mettendo il team in una grave difficoltà economica visto che avrebbe dovuto garantire un supporto finanziario fino al 2023.

Inizialmente sembrava che ROKiT avesse accettato l’offerta di dilazionare i pagamenti previsti dal contratto dal momento che lo sponsor non riceveva alcun ritorno da una squadra che non poteva correre per la soppressione delle gare a causa della pandemia, ma in realtà la Williams non ha mai visto il becco di un quattrino.

Era inevitabile che la questione sfociasse in una causa: il giudice dell’arbitrato Reichert ha respinto le argomentazioni di ROKiT che non avrebbe rispettato i pagamenti alla Williams perché la squadra non aveva adempiuto ai proprio obblighi contrattuali dopo il 1 gennaio 2020.

Anche per effetto di questo buco di budget la famiglia Williams ha messo in vendita la squadra che poi è stata rilevata da fondo americano Dorilton Capital.

Il lodo vinto da Williams contro ROKiT permetterà alla squadra di Grove guidata da Jost Capito di recuperare una cifra molto consistente di 35,7 milioni di dollari.