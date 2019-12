Williams vende la sua quota di Williams Advanced Engineering

Fondata nel 2011, l'azienda di Williams Group si occupa dell'ingegneria con oltre 300 persone al lavoro su 40 progetti di tecnologia differenti.

La quota passerà ad una società privata indipendente controllata da EMK Capital, con Williams che manterrà comunque una piccola quota di minoranza del settore WAE, che ricordiamo essersi occupata della fornitura di batterie alla Formula E dal 2014 al 2018.

"WAE è cresciuta rapidamente da un piccolo embrione e ora abbiamo tanti clienti in diversi settori - ha detto l'AD di Williams, Mike O'Driscoll - Questo era il momento migliore per vendere la quota di maggioranza, in modo da consentirle di ampliare e sviluppare ulteriormente le sue tecnologie. EMK Capital ha già ottenuto successi e consentirà a WAE di sfruttare ogni occasione per realizzare e confermare a pieno il suo potenziale".

Craig Wilson, direttore di WAE, ha aggiunto: "Williams Advanced Engineering ha sviluppato una solida reputazione nel fornire soluzioni ad alte prestazioni in diversi settori. Le esperienze fatte e le tecnologie delle nostre aree, come l'elettrificazione, le leghe leggere e l'aerodinamica, saranno ancor più importanti e richieste nel mercato del futuro. Questa nuova collaborazione darà modo a WAE di avere un vantaggio in un momento chiave che ci consentirà di investire ulteriormente in nuove aree tecnologiche per realizzare a pieno potenziale il nostro business".