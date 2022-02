F1 | Williams: una livrea completamente rivista nel 2022

Quando lo scorso anno la Williams ha presentato la FW43B in molti sono rimasti perplessi. La livrea scelta dal reparto grafico della scuderia, infatti, ha voluto omaggiare il glorioso passato del team richiamando i colori blu, bianco e giallo che tra gli anni 80 e gli anni 90 hanno vestito alcune tra le monoposto più vincenti realizzate dalla squadra.

Il risultato, però, non ha avuto l’effetto sperato ed il primo impatto è sembrato quello di un lavoro piuttosto pasticciato.

In Williams sembrano aver imparato la lezione e per il 2022 la livrea della vettura che quest’anno sarà affidata a Nicholas Latifi ed Alexander Albon dovrebbe essere decisamente diversa.

In un video condiviso sui propri profili social, infatti, i due piloti titolari sono stati ripresi mentre scoprono per la prima volta il look della nuova vettura. La reazione di sorpresa è stata maggiormente marcata nell’ex Red Bull più che in Latifi.

“Mi piace” sono state le prime parole di Albon quando ha visto il nuovo design. “È una combinazione di colori più semplice”. Il resto delle dichiarazioni del pilota anglo tailandese è stato poi bippato per evitare che anticipasse troppi dettagli sulla nuova livrea.

Più composto, invece, Latifi: “È diversa, più fresca! Credo di aver usato questa stessa parola anche lo scorso anno, ma penso che sia più adatta alla livrea di quest’anno. È davvero una figata e credo che avrà un bell’aspetto in foto”.

“C’è un nuovo colore che mi piace molto e credo che metta in evidenza alcune caratteristiche molto belle della vettura”.

Per scoprire la livrea che sarà adottata dal team fondato da Sir Frank si dovrà attendere sino al 15 febbraio, ma l’augurio è che per l’occasione si possa quantomeno vedere una vettura reale e non una showcar con una livrea 2022 come accaduto ieri per la presentazione Red Bull.

I fan e gli addetti ai lavori meritano maggior rispetto e queste presentazioni farsa rischiano di far allontanare lo zoccolo duro degli appassionati.

Logan Sargeant, Williams FW43B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images